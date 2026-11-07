Pobjegla iz Beograda i napravila svoju oazu: Ovo je čarobno imanje Stoje Novaković u Perlezu, sve puca od luksuza

Stoja Novaković ponovo privlači pažnju snimkom iz svog dvorišta, koje izgleda kao prava oaza mira i uživanja.

Izvor: Printscreen

Stojin sin Milan Popov, koji je aktuelni učesnik "Elite 10", umalo da postane otac, a sada se oglasila i pjevačica i svojom novom objavom dala do znanja da se ne opterećuje mnogo oko dešavanja u rijalitiju.

Stoja Novaković sada je ponovo dospjela u centar pažnje na društvenim mrežama nakon što je sa pratiocima podijelila snimak iz svog dvorišta u Perlezu. Pjevačica je u svom prepoznatljivom, veselom raspoloženju zaigrala pred kamerama, a video je ubrzo privukao brojne reakcije.

Pogledajte kako izgleda njen dom:

Osim njenog razdraganog izdanja, pažnju je privukao i ambijent u kojem je snimak nastao. Pratioci su tako imali priliku da zavire u dio pjevačicinog porodičnog imanja, koje odiše mirom i zelenilom i ostavlja utisak prave oaze za uživanje.

Zavirite u njenu oazu mira

Ekipa emisije "Paparaco lov" nedavno je posjetila Perlez, gde je zabilježila kako izgleda porodični dom pjevačice Stoje Novaković. Kadrovi koje su tom prilikom snimili otkrili su djelić njenog privatnog kutka, a prizori sa imanja nisu prošli nezapaženo.

Već na prvi pogled jasno je da pjevačicin dom odiše toplinom i prijatnom porodičnom atmosferom. Kuća je uređena u svijetlim tonovima, sa urednom fasadom i karakterističnim crvenim krovom, dok visoka kapija i ograda pružaju dodatnu privatnost. U sklopu objekta nalaze se garaža i prostrano dvorište, o kojem se, sudeći po zabilježenim kadrovima, redovno vodi računa.

Ipak, najveću pažnju privlači upravo dvorište, koje podsjeća na pravu malu zelenu oazu. Brojno ukrasno bilje, cvijeće i pažljivo uređene zelene površine daju posebnu čar čitavom prostoru, dok se u centralnom delu nalazi vrt sa različitim zasadima.

Na imanju postoji i natkriveni kutak namenjen odmoru i uživanju na otvorenom, ali i prostor za rekreaciju. Stoja tako, pored uređenog životnog prostora, ima i mogućnost da slobodno vrijeme provodi u svom dvorištu, okružena zelenilom i daleko od gradske gužve.

Izvor: Kurir / MONDO