Optužnicom su obuhvaćeni M.M., A.R., T.M., A.A., V.M. i B.L., koji se u bezbjednosnim evidencijama vode kao pripadnici „škaljarskog klana“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv šest osoba zbog sumnje da su bile dio kriminalne organizacije koja je, prema navodima istrage, planirala ubistvo R.S., navodnog pripadnika podgoričkog ogranka „kavačkog klana“, prenosi Dan.

Optužnicom su obuhvaćeni M.M., A.R., T.M., A.A., V.M. i B.L., koji se u bezbjednosnim evidencijama vode kao pripadnici „škaljarskog klana“. Na teret im se stavljaju stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i falsifikovanje isprave.

Iz SDT-a su saopštili da je, nakon završene istrage, optužnica predata Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici protiv šest okrivljenih za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Pored toga, A.R. se tereti i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, dok se M.M. na teret stavlja falsifikovanje isprave.

„Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni M.M., a čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga za sada nepoznata lica, tokom prošle i ove godine, sa ciljem vršenja krivičnih djela teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca, a u okviru tako napravljenog kriminalnog plana i u cilju lišenja života R.S., pripadnika suprotstavljenе kriminalne organizacije, iz bezobzirne osvete, a sve radi sticanja nezakonite dobiti i moći“, naveli su iz SDT-a.

Prema njihovim tvrdnjama, planirane aktivnosti spriječene su zajedničkim djelovanjem Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odjeljenja, drugih organizacionih jedinica Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Optužnicom je obuhvaćeno i to što je, kako se sumnja, M.M., za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog drugog krivičnog postupka, nabavio lažne javne isprave navodno izdate u Republici Sloveniji, s namjerom da ih koristi kao autentične radi nesmetanog kretanja.

Takođe, A.R. se tereti da je, postupajući po zadacima kriminalne organizacije, držao vatreno oružje bez odgovarajuće isprave izdate od nadležnog organa, piše Dan.

Iz SDT-a su predložili da se A.A. produži pritvor. Kako su pojasnili, A.R., T.M. i B.L. već se nalaze u pritvoru u drugim krivičnim predmetima, dok M.M. izdržava kaznu po ranijoj presudi. V.M. se u ovom postupku brani sa slobode.

M.M., A.R. i T.M. uhapšeni su 11. maja u stanu za koji policija sumnja da je korišćen kao skrovište, na Starom aerodromu, nakon višemjesečnog bjekstva.

Policija je za A.R. i T.M. tragala od 17. maja prošle godine, kada se A.R. sumnjičio za pokušaj ubistva I.N. u Podgorici, u čemu mu je, prema optužnici Višeg državnog tužilaštva, pomagao T.M.

A.R. se, osim toga, tereti da je 16. jula 2025. godine ubio I.N. na pragu njegove porodične kuće u Staroj varoši.