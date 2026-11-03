Prema sumnjama policije, motiv ovog incidenta bila je svađa između člana porodice maloljetnika i vlasnika kamiona.

Izvor: Uprava policije

Policija u Bijelom Polju rasvijetlila je podmetanje požara na kamionu marke „Scania“ u mjestu Ravna Rijeka, a zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti podnijete su prijave protiv dva sedamnaestogodišnjaka.

Prema sumnjama policije, motiv ovog incidenta bila je svađa između člana porodice maloljetnika i vlasnika kamiona.

“Na osnovu kriminalističke obrade, sumnje da su ova dva maloljetnika danas oko 14.00 časova, nakon rasprave člana njihove porodice sa vlasnikom kamiona, otišli do lokacije u mjestu Ravna Rijeka gdje je ovo teretno motorno vozilo bilo parkirano, gdje su na ovom vozilu izazvali požar”, saopštili su iz policije.

Požar je izbio danas oko 14 časova, a Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje obaviještena je o incidentu 15 minuta kasnije. Na lice mjesta odmah su upućeni policija i pripadnici Službe zaštite i spašavanja, koji su lokalizovali vatru.

Po nalogu nadležnog tužioca obavljen je uviđaj, dok su policijski službenici preduzeli hitne i koordinisane aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja.

“Operativnim radom policija je ubrzo identifikovala dvojicu maloljetnika, starih 17 godina, koji su pronađeni i dovedeni u službene prostorije. Od njih su, u skladu sa zakonskom procedurom za postupanje prema maloljetnicima, prikupljena obavještenja, a sprovedene su i druge dokazne radnje.Nakon uvida u spise predmeta, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ocijenio je da u radnjama maloljetnika postoje bitni elementi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti”, saopšteno je iz policije.

Po nalogu tužilaštav, protiv dvojice sedamnaestogodišnjaka podnijete su krivične prijave, a oni su uz prijave privedeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.