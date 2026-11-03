Advokat Aleksandar Lelević tvrdi da nije tačno da je cjelokupan novac prikupljen za liječenje njegove klijentkinje J. P. potrošen na klađenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbrana Nikšićanke J. P. reagovala je povodom medijskih objava o prikupljanju 117.000 eura za njeno liječenje, ističući da je dio novca zaista iskorišćen za liječenje, nabavku ljekova i osnovne životne potrebe. Njen advokat Aleksandar Lelević poručuje da njegova klijentkinja ne bježi od odgovornosti, ali apeluje na medije i javnost da poštuju pretpostavku nevinosti i ne izvode preuranjene zaključke.

Povodom medijskih objava koje se odnose na slučaj prikupljanja novčanih sredstava za liječenje J. P., advokat Aleksandar Lelević, koji zastupa imenovanu, ukazao je na, kako navodi, potrebu da javnost bude upoznata sa potpunijim okolnostima ovog slučaja.

Lelević ističe da cilj obraćanja nije opravdavanje postupanja njegove klijentkinje, niti nenamjenskog trošenja dijela prikupljenog novca, već sprečavanje stvaranja pogrešne slike da je cjelokupan iznos zloupotrijebljen za klađenje.

Ističe da se ne može i ne smije stvarati utisak da je cjelokupan iznos prikupljenog novca zloupotrijebljen za klađenje, jer takva tvrdnja ne odgovara istini.

“Dio prikupljenih sredstava J.P. je upotrijebila za podmirivanje potreba svog redovnog liječenja, nabavku ljekova za sebe i svog oca, kao i za podmirivanje redovnih životnih potreba, a sve usljed činjenice da ni ona, niti njen otac, nijesu zaposleni, te da oboje žive samo od dodataka za njegu i pomoć. Posebno želimo naglasiti da J.P. jeste imala stvarnu potrebu za liječenjem od malignog tumora, te da njena borba sa teškom bolešću traje poslednje tri godine. Splet životnih okolnosti, ličnih i porodičnih prilika, doveo je do toga da, ipak, dio prikupljenog novca ne upotrijebi za svoje liječenje, već da ga zloupotrijebi na način na koji nije smjela”, naveo je Lelević.

Apeluje na medije i javnost da uvijek, ne samo u ovom konkretnom slučaju, uvažavaju načelo pretpostavke nevinosti i suzdrže se od preuranjenih zaključaka do okončanja postupka.

“Činjenica da je protiv nekoga podnijeta krivična prijava ne znači nužno krivicu u mjeri i na način kako je to predstavljeno krivičnom prijavom. Uvjereni smo da će prvobitno stavljeni na teret novčani iznos od 117.000 eura na kraju krivičnog postupka biti u velikoj mjeri niži. Za nenamjensko trošenje uplaćenih novčanih sredstava moja klijentkinja izražava najiskrenije kajanje i žaljenje i upućuje izvinjenje svim oštećenim licima, koji su joj pružili finansijsku podršku, vjerujući da na taj način pomažu njoj i njenoj porodici. Na kraju, želimo da poručimo da ovaj slučaj ne smije biti razlog da se u Nikšiću izgubi ono najvrednije – duh humanosti i solidarnosti”, ističe Lalević.