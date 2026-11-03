Vrhovni državni tužilac Milorad Marković sastao se sa Kari Džonston, specijalnom predstavnicom i koordinatorkom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) za borbu protiv trgovine ljudima, sa kojom je razgovarao o rezultatima ostvarenim u ovoj oblasti i mogu

Izvor: Vrhovno državno tužilaštvo

“Sagovornici su istakli napredak koji je Državno tužilaštvo ostvarilo u procesuiranju učinilaca trgovine ljudima, ocjenjujući da je za postizanje održivih rezultata neophodno nastaviti sa jačanjem institucionalnih kapaciteta i unapređenjem saradnje nadležnih organa”, navodi se u saopštenju.

Kako su istakli iz Vrhovnog državnog tužilaštva, predstavljajući rezultate rada Državnog tužilaštva u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, Marković je ukazao na značajan napredak ostvaren tokom 2025. godine, posebno ističući rast broja sprovedenih istraga i podignutih optužnica.

Marković je podsjetio i da je u toku proces uspostavljanja službi za podršku žrtvama u državnim tužilaštvima, čime će se stvoriti dodatni uslovi za njihovu zaštitu, lakši pristup pravdi i ostvarivanje prava tokom krivičnog postupka.

Džonston je pohvalila proaktivan pristup vrhovnog državnog tužioca, koji je tom prilikom istakao spremnost za prevazilaženje izazova sa kojima se tužioci suočavaju u svakodnevnom radu.

“Tokom sastanka istakla je spremnost da pruži podršku daljim aktivnostima tužilaštva, uključujući jačanje kapaciteta za identifikaciju žrtava prinudnog kriminalnog djelovanja, kao i učešće u regionalnim vježbama zasnovanim na simulacijama”, navodi se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali i En-Liz Robin, viša savjetnica koordinatorke, Aleksandra Donskova-Huber, saradnica za posjete državama, Jan Haukas, šef Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Miloš Uljarević, nacionalni savjetnik za bezbjednosnu saradnju u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori, Dragana Babić, samostalna savjetnica u Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova i Ikonija Radojičić, šefica Kabineta vrhovnog državnog tužioca.