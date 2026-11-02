Sudskom savjetu, koji obavlja poslove od velikog značaja za pravosudni sistem, zapravo je poručeno da sami pronađu prostor, pa da država eventualno razmotri mogućnost njegovog zakupa.

Izvor: sudski savjet crne gore

Sudski savjet do polovine decembra mora osloboditi prostorije koje koristi u Ulici Miljana Vukova, u bivšoj zgradi SDK-a, jer su od Centralne banke Crne Gore još ljetos dobili obavještenje da moraju da se isele iz kancelarija koje su godinama iznajmljivali.

Iako se rok za selidbu primiče, čini se da država zasada nema rješenje gdje da smjesti Sekretarijat Sudskog savjeta, a koliko je prostorni problem ozbiljan vidi se i iz dopisa Uprave za državnu imovinu, koja ih je obavijestila da nemaju slobodnih kancelarija u državnoj svojini koje bi ponudili ovom pravosudnom tijelu.

Sudskom savjetu, koji obavlja poslove od velikog značaja za pravosudni sistem, zapravo je poručeno da sami pronađu prostor, pa da država eventualno razmotri mogućnost njegovog zakupa.

Koliko je problem ozbiljan možda i ponajbolje pokazuje odgovor Sekretarijata Sudskog savjeta, a u kojem je navedeno da članovi Savjeta i zaposleni u Sekretarijatu nemaju elementarnih uslova da ispune zadatke i aktivnosti iz nadležnosti SS, uključujući pripremu, realizaciju i praćenje sprovođenja svih povjerenih zadataka, a pogotovu onih koji se do kraja godine moraju ispuniti iz završnih mjerila pregovaračkog poglavlja 23.

Problem je mnogo ozbiljniji od selidbe jer se u prostorijama Sudskog savjeta nalazi server Pravosudnog informacionog sistema (PRIS), koji koriste svi crnogorski sudovi, pa bi prekid njegovog rada mogao imati nesagledive posljedice po kompletno pravosuđe.

Sudski savjet, kako su naveli u odgovoru “Vijestima”, obavijestili su o ovom gorućem problemu predsjednika Vlade, ministra Milojka Spajića, ministra pravde Bojana Božovića, ministra finansija Novicu Vukovića i direktora Uprave za državnu imovinu Koču Đurišića.

“Podsjećamo da je Sudski savjet još na XXIV sjednici održanoj 10. jula 2026. godine, obavijestio javnost da ovaj organ za sve vrijeme rada nije imao adekvatne prostorne uslove, kako za održavanje sjednica Savjeta, tako ni za sjednice i rad radnih tijela i komisija. Sada je i taj prostor doveden u pitanje, imajući u vidu da je Centralna banka Crne Gore obavijestila Sudski savjet da mora da oslobodi prostorije koje koristi, do sredine decembra 2026. godine”, piše u odgovoru SS.

Iz Sekretarijata Sudskog savjeta naveli su da su u kontinuitetu isticali, kako na sjednicama Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, sjednicama Savjeta za vladavinu prava, tako i brojnim godišnjim izvještajima o radu, da su prostorni kapaciteti neuslovni i neprimjereni za njegovo efikasno funkcionisanje i rad.

Ozbiljan problem nije samo smještaj institucije, već i bezbjednost podataka svih sudova.

“U obraćanjima je navedeno da se u Sekretarijatu Sudskog savjeta nalazi i server na kojem je smješten PRIS (Pravosudni informacioni sistem za sve crnogorske sudove), čiji prestanak rada bi prouzrokovao nesagledive informacione i bezbjednosne posljedice za sve podatke u sudskim predmetima u cijelom sistemu sudstva. Nadalje, i Služba za finansije i računovodstvo obavlja poslove za kompletno crnogorsko sudstvo preko SAP informacionog finansijskog sistema”, upozorili su iz Sudskog savjeta.

Tom tijelu, nedavno je stigao odgovor od Uprave za državnu imovinu da trenutno ne raspolažu slobodnim poslovnim prostorom u državnoj svojini, koji bi se mogli predati na raspolaganje Sudskom savjetu i Sekretarijatu, pišu "Vijesti".

“U dopisu su nas uputili, da ukoliko raspolažemo informacijama o nekom poslovnom prostoru, da ih informišemo kako bi se razmotrile mogućnosti za eventualno uzimanje u zakup”, piše u odgovoru Sekretarijata Sudskog savjeta.

Nada da bi se u narednih mjesec i po prostorni problem možda mogao riješiti postoji jer, kako su objasnili u Sudskom savjetu, predsjednik tog tijela Dražen Medojević u koordinaciji sa ministrom pravde “preduzima određene aktivnosti da se pitanje obezbjeđivanja prostora za Sudski savjet riješi na adekvatan način i u što kraćem roku”.

Sudski savjet je nezavisno i samostalno tijelo, koje obezbjeđuje nezavisnost, samostalnost, odgovornost i profesionalnost sudova i sudija. Članovi tog tijela obavljaju izbor i razrješenje sudija, odlučuju o disciplinskoj odgovornosti, uređuju obuku, a u toj instituciji su ključne evidencije za cjelokupan sudski sistem.

Dugogodišnji prostorni problem Sudskog savjeta je još 2022. godine bio tema izvršne vlasti, koja je imala plan da se to tijelo iz prostorija bivše SDK-a preseli u kancelarije koje sada koristi Upravni sud Crne Gore.

U novembru 2022. godine Vlada je usvojila Informaciju o rješavanju prostornih kapaciteta pravosudnih institucija, ali je taj plan ostao samo “ucrtan” u papirima i nikada nije ni realizovan.

“Sudski savjet nema saznanja o tom zaključku ili informaciji Vlade iz 2022. godine, jer Savjetu nije zvanično upućena”, piše u ogovoru Sekretarijata Sudskog savjeta.

Od tada su u strateškim planovima predviđani i Palata pravde pa Pravosudni kvart, ali se na izmaku 2026. gotovo ništa nije uradilo u realizaciji efikasnije reforme i unapređenja infrastrukture pravosuđa.

Sudski savjet je, prema Ustavu, samostalan i nezavisan organ koji obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Bira i razrješava predsjednika Vrhovnog suda, sudije i predsjednike sudova, razmatra izvještaje o radu sudova, predstavke i pritužbe i zauzima stavove o njima.

Utvrđuje prestanak sudijske funkcije i broj sudija, predlaže Vladi sredstva za rad sudova, a Skupštini podnosi godišnji izvještaj o svom radu i ukupnom stanju u sudstvu.