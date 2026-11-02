Saša Anđušić, optužen za članstvo u kriminalnoj organizaciji Igora Krstovića, pranje novca i nedozvoljeno držanje oružja, pušten je iz Istražnog zatvora u Spužu nakon skoro tri godine.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Podgoričaninu Saši Anđušiću, optuženom za članstvo u kriminalnoj organizaciji Igora Krstovića, ukinut je pritvor nakon gotovo tri godine provedene u Istražnom zatvoru u Spužu.

“Odluku je donijelo tročlano vijeće Višeg suda u Podgorici, prihvatajući prijedlog odbrane. Anđušiću je određena mjera nadzora – zabrana napuštanja stana”, potvrdio je CdM-u Anđušićev branilac, advokat Božo Milonjić.

Anđušić je uhapšen 23. novembra 2023. godine, a SDT ga tereti za članstvo u Krstovićevoj kriminalnoj organizaciji, pranje novca i nedozvoljeno držanje oružja.

Svi optuženi u ovom predmetu negirali su krivicu.