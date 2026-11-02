Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je rješenje Višeg suda u Podgorici o obustavi postupka protiv Jovana Martinovića i Andreja Nedovića i predmet je vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, saopšteno je danas iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Martinović i Nedović su osumnjičeni za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

"Uvažavajući žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izjavljenu protiv rješenja kojim je prvobitno bio obustavljen krivični postupak protiv okrivljenih J.M. i A.N., Apelacioni sud Crne Gore je donio odluka kojom se ukida rješenje Višeg suda u Podgorici o obustavi postupka i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici okrivljenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju", ističe se u saopštenju Višeg državnog tužilaštva u Podgorici

Iz te institucije su dodali da je drugostepeni sud prihvatio ključne žalbene navode tužilaštva, potvrđujući da je prvostepeno rješenje donijeto uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

"Naime, Apelacioni sud je potvrdio stav tužilaštva da prvostepeni sud nije dao jasne i valjane razloge o odlučnim činjenicama kada je zaključio da nema dovoljno dokaza za osnovanu sumnju. Više državno tužilaštvo u Podgorici nastaviće da preduzima sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju obezbjeđivanja zakonite odluke u ovom krivičnom predmetu u predstojećem ponovnom postupku", kazali su iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, prenose Vijesti.

Martinović i Nedović se terete da su 13. januara 2021.godine, u Podgorici kao odgovorna lica u Eko fondu zloupotrebom svog položaja pribavili drugom protivpravnu imovinsku korist.

Njih dvojica su bili uhapšeni sredinom aprila 2023. godine po nalogu Specijalnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da su kompaniji "Uniprom" nepropisno pribavili korist od preko 20 miliona eura.