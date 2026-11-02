Ruski milijarder Konstantin Ivanovič Strukov, koji se nalazi na međunarodnim sankcionim listama, zaustavljen je na aerodromu u Tivtu prilikom pokušaja napuštanja Crne Gore, saznaju Vijesti iz više nezavisnih izvora.

Izvor: MONDO/Ljubomir Samardžić

Prema istim informacijama nadležni organi pokrenuli su postupak radi donošenja zabrane ulaska u zemlju.

Nakon zadržavanja leta za Beograd, Strukov je poslije davanja izjave službenicima Sektora granične policije napustio zemlju.

"Rješenje o zabrani će mu biti naknadno dostavljeno na kućnu adresu", rečeno je Vijestima.

Strukov je jedan od najpoznatijih ruskih rudarskih milijardera i vlasnik kompanije Yuzhuralzoloto, jednog od najvećih proizvođača zlata u Rusiji.

Prema međunarodnoj bazi OpenSanctions, njegovo ime nalazi se u evidencijama više sankcionih jurisdikcija.

Sankcije su mu uvele Sjedinjene Američke Države (SAD), Evropska unija (EU), Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska, Ukrajina, Japan, Kanada, Australija i Novi Zeland.

Njegovo ime evidentirano je i u sankcionim registrima Monaka, Francuske i Belgije, pri čemu se dio tih evidencija odnosi na sprovođenje sankcionog režima Evropske unije (EU).

Ukrajinski državni registar navodi da je Strukov vlasnik kompanije Yuzhuralzoloto, kao i rudnika uglja, te ga povezuje sa ekonomskim strukturama od strateškog značaja za Rusiju.

Posebnu pažnju izaziva investicija Strukova u uvali Dobra Luka, na području Luštice, u zahvatu lokaliteta Kočišta-Brguli, u opštini Herceg Novi.

Prema javno dostupnoj dokumentaciji Opštine Herceg Novi, Konstantin Strukov je još 2018. godine bio naveden kao nosilac projekta izgradnje turističkog naselja T1, čiji je centralni objekat trebalo da bude hotel "Dobra Luka" kategorije pet zvjezdica, sa pratećim sadržajima, pišu Vijesti.

Riječ je o projektu na izuzetno atraktivnoj lokaciji, uz samu obalu mora, za koji su vođeni postupci pribavljanja potrebnih saglasnosti i izrade tehničke dokumentacije.

Prema dostupnim saznanjima, Strukov je zemljište prethodno kupio od kompanije Navigator Finance Ltd. Navodna vrijednost transakcije iznosila je 5,4 miliona eura, zajedno sa pravima iz ranije pribavljene građevinske dokumentacije.

Međutim, pitanje koje zaslužuje posebnu pažnju jeste da li je stvarna namjena kompleksa u skladu sa njegovom formalno predstavljenom turističkom funkcijom.

Prema dostupnim informacijama, postoji sumnja da je hotel sa pet zvjezdica poslužio kao formalni okvir za realizaciju kompleksa koji bi u praksi mogao biti korišćen kao privatna luksuzna rezidencija.