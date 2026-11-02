Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da je uvažena žalba izjavljena protiv rješenja kojim je obustavljen krivični postupak protiv bivšeg izvršnog direktora Eko fonda Jovana Martinovića i Andreja Nedovića zaposlenog u toj kompaniji.

Izvor: MONDO

“Uvažavajući žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izjavljenu protiv rješenja kojim je prvobitno bio obustavljen krivični postupak protiv okrivljenih J.M. i A.N, Apelacioni sud Crne Gore je donio odluka kojom se ukida rješenje Višeg suda u Podgorici o obustavi postupka i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje”, navodi se u saopštenju, piše CdM.

Optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici okrivljenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

“Drugostepeni sud je prihvatio ključne žalbene navode tužilaštva, potvrđujući da je prvostepeno rješenje donijeto uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Naime, Apelacioni sud je potvrdio stav tužilaštva da prvostepeni sud nije dao jasne i valjane razloge o odlučnim činjenicama kada je zaključio da nema dovoljno dokaza za osnovanu sumnju”, istakli su.

Zaključili su da će Više državno tužilaštvo u Podgorici nastaviti da preduzima sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju obezbjeđivanja zakonite odluke u ovom krivičnom predmetu u predstojećem ponovnom postupku.