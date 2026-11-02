Suđenje Arijanu Rečkoviću, optuženom za ubistvo Igora Nedovića, koje je počinjeno 16. jula prošle godine u Podgorici, ponovo je odloženo pred Višim sudom u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U ovom predmetu razmatrano je i spajanje postupka za pokušaj ubistva Nedovića, koji se dogodio 17. maja 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu u podgoričkom Siti kvartu. Za taj napad, osim Rečkovića, optužen je i Tarik Muminović, kojem se na teret stavlja pomaganje u izvršenju krivičnog djela, prenosi Pobjeda.

Rečković se tereti da je Nedovića ubio svega dva mjeseca nakon što je, prema tvrdnjama tužilaštva, pokušao da ga likvidira.

Prema optužnici Višeg državnog tužilaštva, Rečković je 16. jula prošle godine, kada je Nedović izašao iz dvorišta porodične kuće i nalazio se u društvu E. S., ispalio više hitaca u njihovom pravcu. Nedović je zadobio povrede od kojih je preminuo, dok je pucnjavom bio ugrožen i život muškarca koji se nalazio pored njega.

Ubistvo su zabilježile nadzorne kamere, a snimak napada ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.

Nedović je prethodno, 17. maja, teško ranjen u pucnjavi na terasi ugostiteljskog objekta u Siti kvartu.

Prema navodima tužilaštva, Rečković je do lokala došao električnim trotinetom, prišao stolu za kojim je Nedović sjedio sa još dvije osobe i ispalio više hitaca u njegovom pravcu. Nedović je tada zadobio teške tjelesne povrede, dok su životi još dvije osobe bili ugroženi, piše Pobjeda.

Muminović je optužen da je Rečkoviću pomogao tako što mu je, znajući za prethodno dogovoreni plan napada, obezbijedio električni trotinet kojim je došao do mjesta pucnjave.

Za Rečkovićem i Muminovićem bile su raspisane potjernice, a Uprava policije je 11. maja 2026. godine saopštila da su obojica uhapšena.