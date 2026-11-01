U trenutku nestanka na sebi je imao crnu duksericu i maskirne pantalone

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Dvadesetogodišnji Strahinja Delić iz Budve nestao je 30. oktobra, a njegova porodica moli građane za pomoć u potrazi, prenose Vijesti.

Strahinja je posljednji put viđen kada je oko 21 čas napustio porodičnu kuću, nakon čega mu se izgubio svaki trag. U trenutku nestanka na sebi je imao crnu duksericu i maskirne pantalone.

Nestanak je prijavljen policiji 31. oktobra u 9.30 časova.

Porodica apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Strahinji ili su ga primijetili da se jave na broj telefona 069/966-850.