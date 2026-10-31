Tokom opsežne policijske akcije, sprovedene prethodne večeri na teritoriji cijele Crne Gore, kontrolisano je više od 1.500 osoba, među kojima 55 operativno interesantnih lica (OIL).

Izvor: Uprava policije

Šest osoba je lišeno slobode, dok su tokom pretresa i racija pronađene određene količine kokaina i marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Akciju su realizovali službenici regionalnih centara bezbjednosti „Centar“, „Zapad“, „Sjever“ i „Jug“, a fokus kontrole bili su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa (OKG), osobe koje su sa njima povezane, kao i operativno interesantna lica i ugostiteljski objekti u kojima se okupljaju.

Prema nezvaničnim saznanjima „Vijesti“ iz više policijskih izvora, u Nikšiću je kontrolisan Mile Jovanović, koji važi za pripadnika škaljarskog kriminalnog klana, kao i Nermin Beriša i Aleksandar Kovačević, koji se dovode u vezu sa tom kriminalnom grupom. Kovačević je, prema istim informacijama, i član navijačke grupe „Delije“.

Policijske kontrole u Baru obuhvatile su Ognjena Budimića i Eldara Nurkovića, koji se povezuju sa kavačkim klanom, dok su u Tivtu provjeravani Matija Nikčević i Rade Samardžić, takođe označeni kao pripadnici te kriminalne grupe.

U Kotoru je kontrolisan Predrag Dudić, koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom, dok je u Herceg Novom provjeravan Cetinjanin Nenad Abramović, za kojeg se navodi da je povezan sa budvanskim kriminalnim klanom.

Tokom akcije policijski službenici obišli su ukupno 59 objekata, od čega 53 ugostiteljska lokala i šest kladionica i kazina. Racije su sprovedene u 14 ugostiteljskih objekata, a prekršajno je sankcionisano sedam operativno interesantnih osoba.

Iz Uprave policije saopšteno je da su tri osobe dovedene u službene prostorije zbog pronalaska narkotika, a jedna od njih je uhapšena.

U Nikšiću je uhapšen A. L. (23), nakon što je tokom kontrole jednog ugostiteljskog objekta kod njega pronađeno manje pakovanje kokaina. Protiv njega je podnijeta prekršajna prijava, nakon čega je priveden nadležnom Sudu za prekršaje zbog kršenja Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga.

U Podgorici je policija tokom racije u jednom ugostiteljskom objektu pronašla pet pakovanja kokaina u blizini stola za kojim su se nalazili F. R. (27) i A. R. (25).

Dodatna tri pakovanja droge pronađena su prilikom njihovog sprovođenja u policijske prostorije. Dva pakovanja sadržala su kokain, a jedno marihuanu.

Od pomenutih osoba uzete su izjave, dok je o slučaju obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. O eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela tužilac će se izjasniti nakon obavljenih vještačenja.

Tokom racija u još dva podgorička ugostiteljska objekta pronađena su po dva pakovanja kokaina. U Budvi su, prilikom kontrole lokala, otkrivena i dva manja pakovanja marihuane, zbog čega su protiv dvije osobe podnijete prekršajne prijave.

Policijski službenici su u Nikšiću izvršili pretres stambenog i ugostiteljskog objekta koje koriste pripadnici organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantne osobe.

Osim droge pronađene kod uhapšenog A. L., tokom pretresa je oduzeto još nekoliko pakovanja kokaina i marihuane. Policija je pronašla i metalnu drobilicu za drogu, metalni boks, nož i metalnu palicu.

Iz Uprave policije saopšteno je da su aktivnosti u vezi sa ovim slučajem i dalje u toku.

Tokom sprovođenja pojačanih kontrola policajci su zatekli i dva strana državljanina koja su nezakonito boravila na teritoriji Crne Gore. Oni su predati službenicima nadležnim za poslove stranaca radi daljeg postupanja.