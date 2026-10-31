Boris Radosavović kažnjen je sa 400 eura jer je fotoreporteru „Vijesti“ Borisu Pejoviću, ispred Suda za prekršaje u Podgorici, prijetio riječima: „Slomiću i tebe i aparat“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je odlučila sutkinja tog suda Mirjana Ivanović, koja je Radosavovića proglasila krivim za prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru. Prema sudskom rješenju, u koje su “Vijesti” imale uvid, Radosavović je dužan da kaznu plati u roku od 15 dana od pravosnažnosti odluke. Ukoliko u tom roku uplati polovinu iznosa, odnosno 200 eura, smatraće se da je kazna plaćena u cjelosti.

Pejović je ocijenio da takva kaznena politika ne doprinosi zaštiti novinara, podsjećajući da je nedavno i Beranac Filip Cikić kažnjen sa 300 eura zbog prijetnji smrću njemu i kolegi Balši Rudoviću, izrečenih tokom uklanjanja nelegalno postavljenog spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana, 8. avgusta prošle godine.

“Kada je Filip Cikić nedavno osuđen na 300 eura zbog istih prekršaja, odnosno 150 eura ukoliko kaznu plati u roku od 30 dana, kazao sam da sam šokiran. Sada je taj šok prošao, ali sam veoma zabrinut za svoju i bezbjednost svojih kolega”, rekao je Pejović.

On je ocijenio da takve kazne ne doprinose zaštiti novinara i medijskih radnika.

“Smatram da je ovakva kaznena politika ohrabrujuća i stimulativna za napade na novinare i medijske radnike, ali i za sve nasilnike koji žele nekome da prijete, osim ukoliko je riječ o političaru”, kazao je Pejović.

Dodao je da se postavlja pitanje odnosa države prema prijetnjama i bezbjednosti građana.

“Nemam pravno obrazovanje, ali imam zdrav razum koji mi nalaže da postavim pitanje: da li je vladavina prava uspostavljena ako je za prijetnje smrću novinaru ili bilo kojem drugom građaninu predviđena novčana kazna u rasponu od 250 do 1.500 eura, dok je za vožnju bez vozačke dozvole predviđena kazna od 500 do 2.000 eura”, upitao je Pejović.

U obrazloženju rješenja navodi se da je Pejović 12. oktobra bio na radnom zadatku ispred suda, gdje je čekao da fotografiše osobe povezane sa aktuelnim sudskim postupkom.

Prema njegovom svjedočenju, fotoaparat mu je visio oko vrata i nije bio usmjeren prema Radosavoviću, koji mu je, nakon izlaska iz zgrade suda, prišao i pitao ga da li ga je fotografisao.

Iako mu je Pejović odgovorio da nije, Radosavović je insistirao da jeste, unio mu se u lice, stiskao zube i zahtijevao da mu pokaže fotografije.

Sud je utvrdio da mu je tom prilikom uputio riječi “Slomiću i tebe i aparat”, što je kod fotoreportera izazvalo osjećaj ugroženosti.

Radosavović je tokom postupka negirao da je izgovorio prijetnju, ali nije sporio da je prišao Pejoviću i tražio da vidi fotografije. Tvrdio je da je u blizini suda vidio njemu sumnjive osobe i da nije želio da bude fotografisan u njihovom društvu.

Sud, međutim, nije prihvatio njegovu odbranu, ocjenjujući da je iskaz oštećenog jasan, uvjerljiv i detaljan.

“Sud je poklonio punu vjeru svjedočkom iskazu svjedoka oštećenog koji je do detalja opisao predmetni događaj”, navodi se u obrazloženju.

Sutkinja je zaključila da je Radosavović postupao sa direktnim umišljajem, te da je njegovu odbranu trebalo cijeniti kao pokušaj izbjegavanja odgovornosti ili ublažavanja položaja pred sudom, pišu "Vijesti".

Prilikom odmjeravanja kazne, navodi se, u presudi sud je uzeo u obzir njegove porodične prilike, kao i činjenicu da ranije nije kažnjavan zbog prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.

Za prekršaj za koji je proglašen krivim propisana je novčana kazna od 250 do 1.500 eura ili kazna zatvora do 60 dana, a sud je ocijenio da će kazna od 400 eura ostvariti svrhu kažnjavanja.