Hercegnovska policija uhapsila je državljanina Srbije (59) zbog sumnje da je uz prijetnju nožem opljačkao cvjećaru u naselju Dubrava i ukrao 140 eura iz kase.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Hercegnovska policija rasvijetlila je krivično djelo izvršeno u cvjećari u Herceg Novom i po nalofu Osnovnog državnog tužilaštva uhapsila državljanina Srbije M.J (59),zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.

“Naime, dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi je, 28. oktobra oko 15.00 časova prijavljeno da je nepoznata muška osoba, koja je bila maskirano, ušla u cvjećaru u naselju Dubrava te da je, uz prijetnju nožem, od zaposlene uzela novac iz kase u iznosu od 140 eura”; saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije navode da su odmah postupili po prijavi i preduzeli niz operativnih i drugih policijskih mjera i radnji. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom. Na licu mjesta je izvršen uviđaj.

“Policijsko – tužilačke aktivnosti preduzete u cilju rasvjetljavanja događaja dovele su do identifikovanja M.J, državljanina Srbije, sa boravkom u Herceg Novom, kao osumnjičenog da je izvršio ovo krivično djelo. Imenovani je pronađen i doveden u policijske prostorije, gdje je od njega prikupljeno obavještenje na zapisnik u odnosu na događaj”, kazali su iz policije.

Takođe, policajci su kod Osnovnog suda u Herceg Novom inicirali izdavanje naredbe za pretres i nakon pribavljanja naredbe izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koristi M.J, kojom prilikom je pronađen i oduzet nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog djela, kao i drugi tragovi i dokazi koji upućuju na izvršenje krivičnog djela.

“Nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama M.J. stiču bitni elementi bića krivičnog djela razbojništvo i naložio da se on uhapsi”, dodaju iz policije.

Osumnjičeni M.J. uhapšen je juče i on će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.