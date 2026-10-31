Branioci optuženih za ubistva Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića zatražili su od Višeg suda u Podgorici da iz spisa predmeta izuzme Skaj komunikacije i dokumentaciju pribavljenu iz Francuske, tvrdeći da su dokazi nezakoniti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbrana optuženih za ubistva državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića zatražila je juče u Višem sudu u Podgorici da se iz spisa predmeta izuzmu Skaj komunikacije i dokumentacija pribavljena od francuskih pravosudnih organa, tvrdeći da je riječ o pravno nevaljanim dokazima.

Branioci su tokom nastavka suđenja osporili zakonitost zamolnica Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), ističući da sud prilikom kontrole optužnice nije imao uvid u pet od ukupno šest takvih dokumenata.

Advokat Dušan M. Jovović, branilac optuženog Milovana Sekulovića, kazao je da se nijedna zamolnica ne odnosi na njegovog branjenika, niti na krivični postupak koji se protiv njega vodi.

“U spisima predmeta ne postoji nijedna zamolnica niti akt koji se odnosi na Milovana Sekulovića”, naveo je Jovović.

On je ocijenio da ne postoji odobrenje francuskih organa da se pribavljeni podaci koriste u ovom postupku, već da su dostavljeni za druge predmete i druga lica, prenose "Vijesti".

“Ovdje nije riječ o manjoj formalnoj grešci, već o potpunom odsustvu procesnog osnova za korišćenje tih podataka protiv mog branjenika”, upozorio je advokat.

Zatražio je izdvajanje dokumentacije pribavljene međunarodnom pravnom pomoći, materijala Europola, zapisnika o ekstrakciji Skaj komunikacija i svih dokaza koji iz njih proizilaze.

Advokatica Maja Turković, branilac Stefana Jankovića, ocijenila je da je posebno zabrinjavajuće što sud prilikom potvrđivanja optužnice nije imao gotovo cjelokupnu dokumentaciju na kojoj se ona zasniva.

“Sud je potvrdio optužnicu, slikovito rečeno, na slijepo”, kazala je Turković.

Istakla je da se ni zamolnice predložene kao dokaz ne odnose na njenog branjenika, već na druga lica i postupke.

Prema optužnici SDT-a, Marjanović i Gošović ubijeni su između 15. i 16. septembra 2019. godine u selu Jelenak kod Danilovgrada, nakon što su, kako tvrdi tužilaštvo, namamljeni iz Srbije u Crnu Goru.

Za njihovo ubistvo i djelovanje u kriminalnoj organizaciji koju su, prema optužbi, formirali pokojni Mile Radulović i Alan Kožar, tereti se više osoba, među kojima su Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Milan Brajović, Goran Milašinović, Stefan Janković, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović.