Kako je saopšteno iz ODT Bijelo Polje, požar se dogodio jutros oko 2 sata, nakon čega je obavljen uviđaj.

Izvor: Profimedia

Bjelopoljska policija rasvijetlila je podmetanja požara na benzinskoj stanici u mjestu Nedakusi i nakon kraće potjere stavila pod kontrolu osumnjičenog A.S. (27) iz Bijelog Polja, koji je, po nalogu državnog tužioca, uhapšen.

“Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje je danas, 30. oktobra 2026. godine, oko 02.00 časa, prijavljeno da je na benzinskoj stanici u mjestu Nedakusi došlo do požara koji je, kako se sumnja, izazvalo nepoznato lice koje se potom dalo u bjekstvo”, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako navode, policija je u odmah preduzela hitne mjere i radnje, uspostavila blokadu grada i intenzivnim operativnim aktivnostima u kratkom roku identifikovala i locirala osumnjičenog A.S. iz Bijelog Polja.

“Kako se sumnja, A.S. je jutros, nakon ponoći, na jednoj benzinskoj stanici natočio gorivo u plastični kanister, nakon čega se uputio ka benzinskoj stanici u Nedakusima”, kazali su iz policije.

Dolaskom na lice mjesta, A.S. je, kako se sumnja, najprije prišao ulaznim vratima objekta i kamenom gađao u njihovom pravcu.

“Nakon toga se vratio do svog vozila, uzeo kanister sa benzinom, kojim je polio aparat za točenje goriva i prostor oko njega, a zatim upaljačem izazvao požar. Osumnjičeni se nakon izvršenog krivičnog djela dao u bjekstvo”, dodaju iz policije.

Policija je nakon kraće potjere zaustavila i stavili pod kontrolu u mjestu Konatari, na području opštine Bijelo Polje.

“Požar je lokalizovan intervencijom pripadnika Službe zaštite i spašavanja, a u ovom događaju nije bilo povrijeđenih osoba”, kazali su iz policije.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, A.S. je uhapšen e zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

“On će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje”, zaključuju u policiji.