Dašić je kazao da je posljednjih mjeseci zabilježen veliki pritisak na službenike Direktorata i da MUP, po Zakonu o upravnom postupku, mora da primi svaki zahtjev, uključujući i one koji nijesu uredni.

Izvor: MONDO/ Anja Rašović

Oko 80 odsto stranaca koji su u posljednja dva mjeseca pokušali da regulišu boravak u Crnoj Gori zloupotrijebilo je sistem, ocijenio je Dragan Dašić iz Ministarstva unutrašnjih poslova, navodeći da je u posljednjih mjesec dana registrovan veliki broj firmi upravo kako bi strani državljani na taj način ušli u sistem i ostali u zemlji.

Dašić je u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” na TVCG najavio da će MUP u saradnji sa Upravom policije i Poreskom upravom u narednom periodu provjeriti sve novoosnovane firme.

Dašić je kazao da je posljednjih mjeseci zabilježen veliki pritisak na službenike Direktorata i da MUP, po Zakonu o upravnom postupku, mora da primi svaki zahtjev, uključujući i one koji nijesu uredni.

“Želio bih da kažem da je posljednjih nekoliko mjeseci izuzetan pritisak na službenike Direktorata, da se očigledno radi o zloupotrebi sistema jer smo mi obavezni po Zakonu o upravnom postupku da primimo svaki zahtjeve, i onaj koji je neuredan. Zadnjih mjesec je registrovano mnogo firmi u Crnoj Gori iz razloga da bi stranci ušli u sistem, ostali u Crnoj Gori”, kazao je Dašić.

Objasnio je da oni imaju pravo žalbe ukoliko MUP odbije te zahtjeve.

“Radi se o jednoj zloupotrebi sistema.U saradnji sa Poreskom upravom, Upravom policije, provjerićemo sve novoosnovane firme, sve strance koji su na ovaj način zloupotrijebilo sistem. Oko 80 odsto ljudi je tokom prethodna dva mjeseca zloupotrijebilo sistem”, rekao je Dašić.

Naglašava da ipak ima onih koji su regularno produžavali boravak.

“Međutim, imamo dosta stranaca gdje je riječ o čistoj zloupotrebi sistema“, kazao je Dašić.

Oko 70 hiljada stranaca sa borakom u Crnoj Gori, kako je kazao neće imati nikakvih problema.

Govoreći o novoj Uredbi o viznom režimu, Dašić je rekao da će se ona primjenjivati od 1. novembra i da je njome Crna Gora, kako je naveo, u potpunosti uskladila viznu politiku sa Evropskom unijom.

Prema njegovim riječima, najznačajnija novina je uvođenje viza za državljane Rusije, Bjelorusije, Turske, Saudijske Arabije i Kine.

„Za tih pet država uvode se vize, što znači da od 1. novembra, da bi ušli u Crnu Goru, moraju da podnesu zahtjev za vizu i da im država odobri ulazak. Ne mogu više da uđu samo sa pasošem“, rekao je Dašić.

Dodao je da će blizu 80 kategorija državljana određenih država i dalje moći da ulazi u Crnu Goru bez vize, uz važeću putnu ispravu, dok će pojedini moći da borave do 30 dana i sa ličnom kartom. Kao primjer naveo je državljane Srbije, Bosne i Hercegovine i država Evropske unije, prenosi "Rtcg".

Stranci koji već imaju odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori, prema njegovim riječima, neće imati problema sa ulaskom i izlaskom iz zemlje.

„Oni mogu da izlaze u matičnu državu i da se vrate. Njima je dozvola boravka koja važi u Crnoj Gori na neki način viza za ulazak“, kazao je Dašić.

Naveo je i da će stranci koji su tokom oktobra ušli u Crnu Goru moći da podnesu zahtjev za privremeni boravak i ostanu u zemlji ukoliko ispunjavaju propisane uslove.

Dašić smatra da će nova pravila od naredne sedmice značajno promijeniti situaciju i otežati zloupotrebe sistema.

Istovremeno, ocijenio je da bi uvođenje viza moglo uticati na broj turista i investitora iz zemalja na koje se novi režim odnosi.

„Može, samo je pitanje koliko. Zašto bi neko ušao u državu gdje treba da traži vizu? Dosta ljudi se neće odlučiti na taj potez, nego će vjerovatno ići u države gdje ne treba viza. Međutim, ovo usklađivanje je mjera koja je morala da se uvede“, rekao je Dašić.

Kazao je da je cijena vize određena na 35 eura i da će biti važno da Ministarstvo vanjskih poslova i Uprava policije obezbijede što brže izdavanje viza, posebno za organizovane grupe turista.

Državljanima zemalja za koje se uvodi vizni režim poručio je da se od 1. novembra obrate diplomatsko-konzularnim predstavništvima i podnesu zahtjev za vizu.