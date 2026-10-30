Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv dva državljanina Rusije zbog sumnje da su novcem stečenim kriminalnom djelatnošću kupovali nekretnine na crnogorskom primorju.

Izvor: MONDO

Specijalno državno tužilaštvo SDT pokrenulo je istragu protiv dva državljanina Ruske Federacije zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo pranje novca. Osumnjičeni su da su novcem za koji se sumnja da potiče iz kriminalne djelatnosti kupovali nekretnine u Budvi i na Svetom Stefanu.

Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), SDT donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Ruske Federacije, E.L. i E.L., zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo pranje novca.

Kako je saopšteno iz SDT-a, predmet istrage je konverzija novca za koji su, prema sumnjama tužilaštva, okrivljeni znali da je pribavljen kriminalnom djelatnošću, sa namjerom da se prikrije njegovo porijeklo.

Prema navodima tužilaštva, okrivljena E.L. je u maju 2023. godine novcem svog supružnika, okrivljenog E.L., kupila više nekretnina na crnogorskom primorju.

Riječ je o stambenoj zgradi sa posebnim djelovima, pomoćnoj zgradi i dvorištu u mjestu Sveti Stefan, u opštini Budva, za koje je, kako se sumnja, isplaćeno 450.000 eura. Takođe, kupila je stan i garažno mjesto u Budvi za 150.000 eura.

Ukupna vrijednost kupovine iznosila je 600.000 eura, a kupoprodajne cijene isplaćene su u gotovini.

SDT navodi da je novac kojim su kupljene nekretnine stekao supružnik okrivljene kriminalnom djelatnošću, zbog čega je u Rusiji pravosnažno osuđen, dok se protiv njega vodi i drugi krivični postupak.

U nastavku transakcija, okrivljena je, prema sumnjama tužilaštva, u julu prošle godine stan i garažno mjesto u Budvi prodala trećem licu za 149.000 eura.

Po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, okrivljenom E.L. određen je pritvor.

Okrivljenoj E.L. određene su mjere nadzora, i to zabrana napuštanja stana, privremeno oduzimanje putne isprave i obaveza povremenog javljanja nadležnom državnom organu.