Pored Crne Gore, u akciji su učestvovale Srbija, Albanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Švajcarska i 19 članica Evropske unije.

Izvor: Uprava Policije CG

Crna Gora je bila među 26 država koje su učestvovale u velikoj međunarodnoj operaciji usmjerenoj na suzbijanje prekograničnog kriminala, u kojoj su uhapšene 334 osobe, zaplijenjeno 710 vozila i 34 čamca, a oduzeto i više od 7,4 tone kokaina, piše RTCG.

Operaciju „Joint Action Days (JAD) Mobile 9“ predvodio je Frontex, uz podršku Interpola, a sprovedena je od 28. septembra do 9. oktobra 2026. godine, uz koordinaciju iz sjedišta evropske agencije u Varšavi.

Pored Crne Gore, u akciji su učestvovale Srbija, Albanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Švajcarska i 19 članica Evropske unije.

Iako Frontex u objavljenom izvještaju nije izdvojio pojedinačne rezultate po državama, učešće Crne Gore u ovoj operaciji potvrđuje njen značaj u regionalnoj i evropskoj saradnji u borbi protiv kriminalnih aktivnosti koje ne poznaju državne granice.

Rezultati operacije pokazuju razmjere kriminalnih aktivnosti koje su bile predmet kontrola širom Evrope.

Prema podacima Frontexa, zaplijenjeno je 710 vozila, 34 čamca i 41 brodski motor, dok je oduzeto i 115 rezervnih djelova za vozila i 127 falsifikovanih dokumenata.

Među zaplijenjenim narkoticima nalazi se 7.455 kilograma kokaina i 2.389 kilograma kanabisa. Pronađeno je i 44.600 tableta benzodiazepina.

Tokom akcije oduzeto je i 10.612.554 cigareta, 23 kilograma sirovog duvana i više od 3.160 litara alkohola.

Policijski i granični službenici zaplijenili su 80 komada vatrenog oružja, 17 drugih vrsta oružja i 3.466 komada municije.

Pronađeno je i 38.259 falsifikovanih odjevnih predmeta, 2.773 falsifikovana parfema, kao i dva drona korišćena za krijumčarenje.

U okviru operacije oduzet je i neprijavljeni novac i prihod od kriminalnih aktivnosti: 621.645 eura, 24.500 američkih dolara, 20.000 britanskih funti i 27.400 poljskih zlota.

Tokom operativnih aktivnosti kontrolisano je 150.631 lice, 129.286 vozila, 39.322 dokumenta, 2.721 čamac i 1.393 brodska motora.

Otkriveno je i 2.202 migranta u neregularnom statusu.

Posebna pažnja bila je usmjerena na otkrivanje ukradenih vozila i njihov transport preko državnih granica, ali i na druge oblike krijumčarenja koji se koriste u okviru organizovanih kriminalnih aktivnosti.

U 75 slučajeva utvrđena je povezanost sa najopasnijim kriminalnim mrežama i pojedincima koje obuhvata evropska platforma EMPACT, a u okviru tih predmeta uhapšena je 51 osoba u Grčkoj, Litvaniji, Portugalu i Španiji.

Frontexovi službenici učestvovali su u 25 odsto svih otkrivanja ukradenih vozila na spoljnim granicama.

Za Crnu Goru je posebno značajno što je operacija obuhvatila gotovo čitav prostor Zapadnog Balkana, čime je dodatno naglašena potreba za koordinisanim djelovanjem policijskih i graničnih službi u regionu.

Jedan od primjera međunarodne saradnje koji navodi Frontex odnosi se na vozilo ukradeno u Francuskoj, koje je preko Hrvatske bilo upućeno prema Srbiji. Brza razmjena informacija između nadležnih organa Srbije i Hrvatske omogućila je njegovo presretanje, prenosi "Rtcg".

U drugom slučaju, informacije razmijenjene preko koordinacionog centra Frontexa omogućile su identifikaciju automobila ukradenog u Njemačkoj, koji je pronađen na auto-putu u blizini Varšave. Poljska policija zaustavila je vozilo i uhapsila osumnjičenog, nakon saradnje sa njemačkim kolegama.

U luci Đenova identifikovana su dva automobila ukradena u Italiji, koja su bila namijenjena transportu u Tunis. Vozila su imala falsifikovanu registracionu dokumentaciju i izmijenjene identifikacione brojeve.

Na graničnom prelazu Tabanovce u Sjevernoj Makedoniji otkrivena je falsifikovana slovenačka vozačka dozvola, nakon dodatnih kontrola vozila i dokumentacije.

Ovi slučajevi ilustruju način na koji se kriminalne aktivnosti odvijaju preko više država, ali i značaj pravovremene razmjene informacija među nadležnim službama.

Izvršni direktor Frontexa Hans Leijtens poručio je da se ukradena vozila mogu premjestiti preko nekoliko državnih granica za veoma kratko vrijeme, zbog čega je neophodna brza razmjena informacija i zajedničko djelovanje policijskih službi.

„Ako želimo da ih zaustavimo, informacije moraju putovati jednako brzo. To znači da službenici iz različitih država dijele ono što znaju i zajednički djeluju“, naveo je Leijtens.

U operaciji su, osim Frontexa i Interpola, učestvovali i predstavnici Svjetske carinske organizacije, dok je Francuska bila operativni lider akcije.

Frontex je koordinirao aktivnosti u okviru evropske platforme EMPACT, koja okuplja države i međunarodne institucije u borbi protiv najtežih oblika organizovanog kriminala.

U okviru priprema i pratećih aktivnosti organizovane su i onlajn obuke o falsifikovanju registarskih tablica, kriminalu povezanom sa teškom mehanizacijom, prekograničnoj krađi vozila i tehnikama njihove identifikacije. U njima je učestvovalo oko 1.300 osoba.