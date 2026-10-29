Dječak je preminuo 4. januara ove godine usljed poremećaja disanja izazvanog teškim zapaljenjem pluća, saopšteno je iz tužilaštva.

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Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama podiglo je optužnicu protiv Z.A. iz tog grada, zbog sumnje da se nije starala o zdravstvenom stanju svog šestogodišnjeg sina, koji je preminuo usljed teškog zapaljenja pluća, saopšteno je iz tog tužilaštva, prenosi Dan.

Kako piše u optužnici, okrivljena je u decembru prošle godine, kršeći zakonom propisane porodične obaveze, ostavila dijete koje nije bilo sposobno da se samostalno stara o sebi, čime ga je dovela u težak položaj.

Iz rožajskog ODT-a navode da majka, uprkos tome što je dijete imalo zapaljenje pluća, nije vodila računa o njegovom zdravlju niti ga je odvodila na ljekarske preglede radi utvrđivanja bolesti i sprovođenja odgovarajućeg liječenja, prenosi Dan.

Kako se navodi u saopštenju, ona je 30. decembra prošle godine ostavila sina na čuvanje drugoj osobi, nakon čega je otputovala u inostranstvo, gdje je boravila nekoliko dana.

Dječak je preminuo 4. januara ove godine usljed poremećaja disanja izazvanog teškim zapaljenjem pluća, saopšteno je iz tužilaštva.