Organizatori ističu da će se protest, za razliku od prethodnih okupljanja, nastaviti sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni i dok svi pripadnici službe ne budu ravnopravno tretirani.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Grupa aktivnih i penzionisanih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije najavila je protest za utorak, 10. novembar, u 11.55 časova. Okupljanje će biti organizovano zbog, kako navode, neispunjenih obećanja nadležnih u vezi sa obračunom beneficiranog radnog staža za period za koji smatraju da im je nepravedno uskraćen, prenosi „Dan“.

Organizatori ističu da će se protest, za razliku od prethodnih okupljanja, nastaviti sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni i dok svi pripadnici službe ne budu ravnopravno tretirani.

Razlog za radikalizaciju protesta je dugogodišnja diskriminacija i selektivna primjena prava na beneficirani radni staž zaposlenih u bezbjednosnom sektoru. Iako je riječ o zakonskom pravu koje bi trebalo da važi za sve službenike pod jednakim uslovima, u praksi se suočavamo sa situacijom u kojoj je pojedinima staž obračunat, dok su drugi ostali uskraćeni za ono što im pripada.

Nakon prethodnog protesta i razgovora sa ministrom unutrašnjih poslova, zaposlenima i javnosti obećano je da će problem biti riješen na sistemski način. Međutim, mjesecima kasnije, obećanja nijesu realizovana. Uz to, dobili smo provjerene informacije da je nastavljen selektivan obračun staža i donošenje rješenja, i to iza zatvorenih vrata, samo za pojedine službenike, kazao je za „Dan“ penzionisani policijski službenik.

U ime kolega koji smatraju da su oštećeni, Medojević je pozvao nadležne da objasne zbog čega se zakonska prava u bezbjednosnom sektoru ne primjenjuju jednako na sve i koji kriterijumi određuju ko će ostvariti pravo na beneficirani radni staž.

"Da li su u pozadini ovog procesa partijski interesi i da li profesionalci moraju posjedovati partijsku knjižicu da bi dobili ono što im po zakonu pripada? Čemu vodi degradacija policijske profesije i kojeg smo mi reda građani ako se naša prava vrednuju kroz prizmu pripadnosti ili nepripadnosti političkim subjektima? Mi nismo politička organizacija već službenici koji svakodnevno rizikuju svoje živote za bezbjednost ove države i svih njenih građana. Odbijamo da budemo moneta za potkusurivanje i žrtve političkih kalkulacija. Pozivamo sve kolege koje se nalaze u istoj situaciji, kao i cjelokupnu javnost koja se protivi nepotizmu i diskriminaciji, da nam se pridruže 10. novembra u 11 sati i 55 minuta. Od ovog dana protest postaje trajan " nećemo se povući dok se ne donesu pravedna rješenja za svakog pojedinačnog službenika MUP-a i Uprave policije, poručio je Medojević.

List „Dan“ je početkom mjeseca objavio da oko 200 aktivnih i penzionisanih policijskih službenika zahtijeva da se utvrdi gdje je završio novac iz državnog budžeta namijenjen za uplatu doprinosa za staž sa uvećanim trajanjem. Oni tvrde da im se ti doprinosi kontinuirano i selektivno uskraćuju.

Prema ranijim navodima nezadovoljnih službenika, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović im je u junu obećao da će problem biti riješen. Pošto do ispunjenja obećanja nije došlo, dali su rok nadležnima do 20. oktobra, najavljujući protest ukoliko ne budu izmirena dosadašnja dugovanja i obezbijeđeno da ubuduće ostvaruju prava koja im pripadaju po zakonu.

Službenici navode da su zbog neuplaćenih doprinosa njihove zarade i penzije umanjene. Takođe tvrde da nadležni u MUP-u ne postupaju po odluci Ustavnog suda kojom je, prema njihovim riječima, naložen povraćaj doprinosa.