Optuženi Mitar Knežević, kojem se sa još šest osoba ponovo sudi za pljačku Pošte u Nikšiću i ubistvo radnika obezbjeđenja Ljubiše Mrdaka, nije sporio da se nalazi na snimcima video-nadzora koji su danas prikazani u sudnici Višeg suda u Podgorici.

Izvor: MONDO

On je potvrdio da se 20. oktobra 2021. godine, kada je počinjena pljačka, nalazio u automobilu „audi“ koji je snimljen na trajektnom prelazu Kamenari–Lepetane, kao i da je nešto kasnije zabilježen kamerama Instituta „Dr Simo Milošević“ u Igalu, gdje je, kako tvrdi, otišao zbog liječenja, piše Pobjeda.

Knežević je ukazao na vrijeme nastanka video-snimaka, navodeći da od trajekta do Instituta nije mogao stići za svega petnaestak minuta.

Na snimku nadzorne kamere trajektnog prelaza od 20. oktobra 2021. godine, u 7.56 časova, vidi se „audi“ sa zatamnjenim zadnjim staklima, zbog čega nije bilo moguće utvrditi koliko se osoba nalazilo u vozilu.

Knežević je potvrdio da je bio jedan od putnika tog automobila.

Nepunih petnaest minuta kasnije, u 8.10 časova, kamera u novom dijelu Instituta „Dr Simo Milošević“ zabilježila ga je u holu, ispred recepcije.

,,Ja sam na ovom snimku. Razgovaram telefonom. U ruci držim dokumentaciju za prijem u Institut. Potom prilazim službeniku na recepciji i razgovaramo. Tada sam primijetio da mi nedostaje jedan papir, koji je nađen u stanu. Od Kamenara do Instituta nisam mogao da stignem za 15 minuta", kazao je Knežević, pojašnjavajući ono što se vidi na snimku, prenosi Pobjeda.

Knežević je ostao pri ranijoj odbrani da nema nikakve veze sa oružanom pljačkom Pošte u Nikšiću u aprilu 2023. godine, tokom koje je ubijen Mrdak, a oteto 423.000 eura.

Tvrdio je da nikada nije vidio vozilo korišćeno u pljački niti je imao bilo kakvog dodira sa njim, pa samim tim nije mogao ni da ga ustupi izvršiocima.

Tada je ispričao da je na dan ubistva rano ujutro krenuo za Herceg Novi, odnosno Institut u Igalu, gdje su mu bile zakazane terapije zbog povreda koje je ranije zadobio u saobraćajnoj nesreći.

U nastavku suđenja pregledani su i snimci nadzornih kamera sa više objekata u Nikšiću, kao i snimak trajektnog prelaza od 19. oktobra 2021. godine.

Na tom snimku, nastalom u 15.23 časa, vidi se „citroen“ koji se kreće iz pravca Herceg Novog.

Sud je pregledao i snimke sa benzinske pumpe „Eko 2“ u Rastocima kod Nikšića, nastale 20. oktobra 2021. godine.

Na snimku kamere broj pet uočeno je vozilo koje izgledom podsjeća na „folksvagen polo“, dok se na snimku druge kamere iste pumpe vidi optuženi Stefan Regojević, koji izlazi iz automobila i plaća natočeno gorivo. Nakon toga odlazi u prodavnicu, odakle se vraća noseći dvije kese.

Prikazan je i snimak nadzorne kamere ugostiteljskog objekta „Raj“ od 18. oktobra 2021. godine, na kojem se vidi optuženi Nemanja Miljković kako na ulazu koristi sredstvo za dezinfekciju ruku, nakon čega odlazi za šank.

Podsjetimo, Viši sud u Podgorici u februaru 2025. godine oslobodio je optužbe Mitra Kneževića, Stojana Albijanića, Nemanju Miljkovića, Petra Zolaka, Srđana Svjetlanovića, Davida Banjca i Stefana Regojevića.

Međutim, Apelacioni sud ukinuo je oslobađajuću presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Prema optužnici Višeg državnog tužilaštva, sedmorica okrivljenih su, postupajući po prethodno dogovorenom i razrađenom planu, organizovala oružanu pljačku novca namijenjenog isplati penzija.

Tužilaštvo tvrdi da su se za razbojništvo pripremali danima, obezbijedili vozila, iznajmili stanove u Nikšiću i pratili kretanje vozila kojim je prevožen novac.

Prema optužnici, Miljković je zajedno sa Svjetlanovićem iznajmio dva stana u Nikšiću, u kojima su se, kako se sumnja, članovi grupe skrivali prije i poslije pljačke.

Iz jednog od stanova, u Ulici Vuka Karadžića, imali su pogled na parking na kojem se nalazio „folksvagen transporter“ podgoričkih registarskih oznaka, namijenjen prevozu novca.

Tužilaštvo tvrdi i da je Albijanić, po nalogu Kneževića, 11. septembra 2021. godine sa još jednom nepoznatom osobom iz Bosne i Hercegovine, mimo graničnog prelaza, dovezao u Crnu Goru džip „nisan kaškai“. Vozilo je, prema optužnici, prethodno ukradeno u Derventi, a na njega su postavljene lažne registarske tablice, javlja Pobjeda.

Džip je, kako se navodi, preuzeo Knežević i skrivao ga do dana pljačke.

U optužnici se navodi i da su Petar Zolak i David Banjac u Crnu Goru ušli „citroenom kaktus“, preko graničnog prelaza Sitnica, nakon čega ih je kod trajekta čekao Regojević.

Zolak je, prema tvrdnjama tužilaštva, u večernjim satima osmatrao mjesto planirane pljačke, kao i put kojim je grupa trebalo da pobjegne nakon razbojništva.

Naoružani i maskirani napadači su, prema optužnici, 20. oktobra 2021. godine, oko devet časova, u džipu čekali dolazak radnika obezbjeđenja koji su prevozili novac za penzije.

Kada se kombi približio zadnjem dijelu zgrade Pošte u Nikšiću, napadači su istrčali iz džipa i krenuli prema vozilu sa novcem.

Radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak pokušao je da im se suprotstavi, ali su napadači zapucali. Jedan od ispaljenih hitaca pogodio ga je u grudi, nanijevši mu smrtonosne povrede.

Njegove kolege Dragišu Dendića i Igora Ivanovića, prema optužnici, razbojnici su udarali kundacima i prskali biber-sprejem, nakon čega su novac prebacili u svoje vozilo i pobjegli.

Pljačkaši su odnijeli 423.000 eura.

Policija je ubrzo nakon razbojništva u nikšićkom naselju Grebovice pronašla uništeni džip za koji tužilaštvo tvrdi da je korišćen prilikom napada.