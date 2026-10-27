Situacija je trenutno pod kontrolom, a vatrogasci su i dalje na terenu i prate stanje.

Izvor: MEDIA BIRO

U jutarnjim satima požar je zahvatio jednu kućicu na Adi Bojani, koja je u potpunosti izgorjela.

Vatrogasci su poziv primili oko 8.30 časova, nakon čega je na teren odmah upućeno 11 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. U gašenju požara pomogla je i cisterna komunalnog preduzeća.

Gašenje je trajalo oko četiri sata. Situacija je trenutno pod kontrolom, a vatrogasci su i dalje na terenu i prate stanje.

Prema riječima vatrogasaca, povrijeđenih nema, a u kućici nije bilo nikoga.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, vatrogasci su uspjeli da spriječe širenje vatre i sačuvaju četiri kućice koje se nalaze u neposrednoj blizini izgorjelog objekta.