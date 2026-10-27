Policija u Beranama u uhapsila je operativno interesantno lice R.G. iz tog grada zbog sumnje da je prekršio mjeru nadzora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane prethodno su obišli porodičnu kuću R. G. u mjestu Buče, ali ga nisu zatekli na navedenoj adresi. R. G. je rješenjem Višeg suda u Bijelom Polju izrečena mjera nadzora – zabrana napuštanja mjesta boravišta.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji se izjasnio da se u konkretnom slučaju stiču elementi navedenog krivičnog djela i naložio da se lice pronađe i liši slobode.

Postupajući po nalogu tužioca, policijski službenici su locirali R. G. i lišili ga slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo kršenje zabrane određene izrečenom mjerom nadzora, navodi se u saopštenju UP.

"Prilikom pregleda, kod R. G. su pronađene tablete Buprenorfina i Sanvala, o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u konkretnom slučaju cijeni postojanje elemenata prekršaja", saopštili su iz policije.

R. G. je, uz krivičnu prijavu sproveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama na dalju nadležnost.