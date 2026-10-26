Osumnjičeni su 24. oktobra oko 18.25 časova zatečeni i kontrolisani u mjestu Vladimir na teritoriji opštine Ulcinj, čime su prekršili navedenu mjeru nadzora.

Izvor: Uprava policije

Iz Uprave policije je saopšteno da je barska policija saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Baru, podnijela, po nalogu tužioca, krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su počinila krivično djelo kršenje zabrane određene mjere nadzora.

“Naime, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, podnijeli krivičnu prijavu protiv M. S. iz Bara i E. O., državljanke Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su prekršili mjere nadzora određene rješenjima Osnovnog suda u Baru i Višeg suda u Podgorici, kojima im je zabranjeno napuštanje mjesta boravišta, odnosno opštine Bar”, piše u saopštenju.

Osumnjičeni su 24. oktobra oko 18.25 časova zatečeni i kontrolisani u mjestu Vladimir na teritoriji opštine Ulcinj, čime su prekršili navedenu mjeru nadzora.

Takođe, policija je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, podnijela krivičnu prijavu protiv I. I. iz Berana, zbog sumnje da je počinio isto krivično djelo.

“Sumnja se da I. I. nije postupio u skladu sa mjerom nadzora određenom rješenjem Osnovnog suda u Baru, kojom mu je naloženo da se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, u 10 časova, javlja nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave policije – Odjeljenju bezbjednosti Bar, na način što 5. oktobra 2026. godine (ponedjeljak) u 10 časova nije postupio u skladu sa navedenim rješenjem”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije podsjećaju da je krivično djelo kršenje zabrane određene izrečenom mjerom nadzora, propisano članom 395b Krivičnog zakonika Crne Gore, novouvedeno izmjenama i dopunama ovog zakonika, upravo u cilju stvaranja pravnog osnova za krivično procesuiranje.

“Uprava policije je inicirala normiranje ovog protivpravnog ponašanja kao posebnog krivičnog djela, ukazujući na učestale slučajeve kršenja mjera nadzora određenih sudskim odlukama i potrebu za uspostavljanjem efikasnijeg mehanizma odgovornosti za njihovo nepoštovanje”, zaključuju iz UP.