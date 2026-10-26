Nikšićka policija uhapsila je B.M. (55) zbog sumnje da je fizički napao osobu tokom sastanka Savjeta Mjesne zajednica Župa, saopštila je Uprava policije.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, postupajući po prijavi oštećenog lica da je fizički napadnuto tokom sastanka Savjeta Mjesne zajednice Župa, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišili slobode B. M. (55) iz Nikšića, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje", navodi se u saopštenju UP.

Kako su kazali iz UP, 25. oktobra 2026. godine, oko 17.20 časova, Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviještena je od strane oštećenog muškarca iz Nikšića da ga je, tokom održavanja sastanka Savjeta Mjesne zajednice Župa, u mjestu Miolje Polje, fizički napao B. M.

Postupajući po prijavi, dodaju, policajci su izašli na lice mjesta, gdje su zatekli oba učesnika događaja, nakon čega je B. M. doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić radi daljeg postupanja.

"Oštećeni je, zbog zadobijenih povreda, prevezen u Medicinski centar Nikšić, gdje je konstatovano da je zadobio lake tjelesne povrede. U službenim prostorijama policije prikupljena su obavještenja na zapisnik od B. M., oštećenog lica i svjedoka. Nakon upoznavanja sa prikupljenim činjenicama, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću izjasnio se da se u radnjama B. M. stiču bitni elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje, te je naložio da se ovo lice liši slobode", dodaju u saopštenju.

Iz policije su kazali da je B. M. uhapšen zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo i, uz krivičnu prijavu, sproveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.