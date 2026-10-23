Prema navodima tužilaštva, incident se dogodio juče u porodičnoj kući u Podgorici, kada je osumnjičeni, kako se sumnja, prijetio ocu Đ.D. da će ga ubiti, krećući se prema njemu sa kuhinjskim nožem.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata N.D., zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, incident se dogodio juče u porodičnoj kući u Podgorici, kada je osumnjičeni, kako se sumnja, prijetio ocu Đ.D. da će ga ubiti, krećući se prema njemu sa kuhinjskim nožem.

„Osumnjičeni je, kako se osnovano sumnja, juče u porodičnoj kući u Podgorici, prijetio ocu, Đ.D. ubistvom, krećući se prema njemu sa kuhinjskim nožem, a u čemu su ga spriječili članovi porodice”, saopšteno je iz podgoričkog ODT-a.

Iz tužilaštva su istakli da je osumnjičeni, uprkos intervenciji članova porodice, nastavio sa prijetnjama i pokušavao da krene za ocem.

„Kazali su da je osumnjičeni bio uporan u izvršenju navedenog djela, imajući u vidu da je nastavio da prijeti ocu i pokušavao da krene za njim”, navodi se u saopštenju.

N.D. je zadržan do 72 sata, a dalji postupak biće vođen u skladu sa zakonom.