Zbog nesreće je saobraćaj obustavljen na dionici auto-puta iz pravca Kolašina prema Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u 14.25 časova na auto-putu „Princeza Ksenija“, u mjestu Suka. U ovoj nezgodi život je izgubila jedna osoba, dok je druga povrijeđena i transportovana u Klinički centar Crne Gore, prenose Vijesti.

Prema prvim informacijama Uprave policije, u nesreći je učestvovalo jedno putničko vozilo.

„Tačne okolnosti događaja će se utvrditi nakon obavljenog uviđaja koji je u toku“, saopšteno je iz Uprave policije.

Uviđajem rukovodi nadležno tužilaštvo iz Podgorice.

Zbog nesreće je saobraćaj obustavljen na dionici auto-puta iz pravca Kolašina prema Podgorici.