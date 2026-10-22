Podgorička policija podnijela je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, krivične prijave protiv dvije osobe zbog sumnje da su prisvojile novac koji im je bio povjeren na radnom mjestu, a potom lažno prijavile da je ukraden, saopšteno je iz Uprave policije

Izvor: Uprava Policije CG

Prema navodima policije, oba slučaja rasvijetljena su nakon sprovedenih mjera i radnji, a osumnjičeni se terete za krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i lažno prijavljivanje.

„Naime, zaposleni u jednoj dostavnoj firmi, N.J (29), je Odjeljenju bezbjednosti Podgorica prijavio da je došlo do otuđenja novčanika u kojem se nalazilo 2.136 eura iz otključanog službenog kombi vozila dostavne firme, a kojim vozilom je on upravljao. Nakon preduzetih policijskih mjera i radnji, došlo se do sumnje da N.J. protivpravno prisvojio novac koji mu je bio povjeren na radu, a koji je predstavljao plaćene cijene dostava tog radnog dana, te da je potom otuđenje novca lažno prijavio Policiji”, naveli su iz Uprave policije.

Druga krivična prijava podnijeta je protiv J.D. (26), zaposlenog u jednoj dostavnoj službi, zbog sumnje da je oštetio vozilo marke „Renault“, polomio staklo odgovarajućim predmetom i sa sjedišta automobila uzeo 3.800 eura.

Kako se sumnja, riječ je o vozilu vlasnika dostavne službe koje je osumnjičeni koristio tokom obavljanja posla. Nakon što je, prema sumnjama policije, prisvojio novac, slučaj je prijavio Odjeljenju bezbjednosti Podgorica, tvrdeći da je krađu izvršila nepoznata osoba.

Iz policije su saopštili da je o svim utvrđenim činjenicama obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je, nakon uvida u spise predmeta, u oba slučaja ocijenio da postoje elementi krivičnih djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i lažno prijavljivanje.

Istraga je rezultirala podnošenjem krivičnih prijava protiv oba osumnjičena, a dalji postupak vodiće nadležni pravosudni organi.