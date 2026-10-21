Sumnja se da je M.T., kao izvršni direktor, postupajući u ime i za račun pravnog lica „T.K.“ DOO, u periodu od januara do maja 2026. godine izdavao fiskalne račune, a da pritom Poreskoj upravi Crne Gore nije podnosio mjesečne prijave poreza na dodatu vrijednost

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima Poreske uprave, podnijeli su danas, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici i po nalogu tužioca, krivičnu prijavu protiv pravnog lica „T.K.“ DOO iz Podgorice i i izvršnog direktora ovog privrednog društva M.T. (51), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

Sumnja se da je M.T., kao izvršni direktor, postupajući u ime i za račun pravnog lica „T.K.“ DOO, u periodu od januara do maja 2026. godine izdavao fiskalne račune, a da pritom Poreskoj upravi Crne Gore nije podnosio mjesečne prijave poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Na navedeni način, kako se sumnja, pribavljena je protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od 114.872,84 eura, za koji iznos je ujedno pričinjena šteta Budžetu Crne Gore.