Iz poruka koje su juče prikazane u sudnici, optuženi pripadnici ove kriminalne organizacije razmjenjuju informacije prema kojima Radulović nakon hapšenja ,,nije progovorio i nije htio ništa da potpiše“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pripadnici navodne kriminalne organizacije odbjeglog Vladana Radomana bili su zabrinuti zbog hapšenja pomorca Mladena Radulovića u Njemačkoj nakon zapljene 509 kilograma kokaina na brodu „Budva“. Strahuju od toga što je rekao istražiteljima, kakvim dokazima raspolažu tamošnji istražitelji i hoće li se istraga proširiti na Crnu Goru, pokazale su Skaj poruke prikazane juče u Višem sudu u Podgorici, prenosi Pobjeda.

“Što će biti u Crnoj Gori, mora se paziti”, navodi se u jednoj od poruka.

Pored Radomana i Radulovića, za šverc droge koja je 2. maja 2020. godine zaplijenjena u Hamburgu optužnicom koja je podignuta u maju 2025. godine obuhvaćeni su Ognjen Ilić, Marko Bošković, Vuk Mićić i Marko Radonjić, a kao član se navodio i Boban Sjekloća koji je ubijen 5. oktobra prošle godine u Trstenu.

Mićić se dodatno tereti da je u septembru iste godine u Baru nudio kilogram kokaina za 34.000 eura.

Prema ocjeni specijalnog tužioca Zorana Vučinića, iz Skaj poruka u kojima se govorilo o angažovanju advokata koji će braniti Radulovića, novčanoj pomoći od 6.000 eura njegovoj porodici dok je u pritvoru, potvrđene su optužbe tužilaštva o vezi i ulogama optuženih u ovoj kriminalnoj organizaciji.

Iz poruka koje su juče prikazane u sudnici, optuženi pripadnici ove kriminalne organizacije razmjenjuju informacije prema kojima Radulović nakon hapšenja ,,nije progovorio i nije htio ništa da potpiše“.

U porukama članovi pozitivno komentarišu angažovanje njemačkog advokata Sebastijana koji je ,,pocijepao njemačko tužilaštvo“ kojem nije preostalo ništa osim da Radulovića pusti na slobodu usljed nedostatka dokaza.

“Čuh, brate, svaka čast za advokata. On mu je pomogao maksimalno”, piše u jednoj od poruka, dok u narednoj slijedi zaključak da je Radulovića ,,odrukao neko iz Crne Gore“.

U jednoj od poruka koju razmjenjuju optuženi Bošković i Ilić navodi se da „Drug sumnja na carinika i onog starog“.

Pripadnici ove grupe nakon puštanja Radulovića na slobodu pokušavaju da saznaju da li su crnogorski istražitelji kontaktirali sa kolegama u Njemačkoj i da li će preduzimati nešto protiv njih.

“Crna Gora nije pisala nikakav dopis o nama”, pišu Bošković i Ilić.

Nadležni pravosudni organ Njemačke je početkom 2024. godine dostavio spise predmeta Specijalnom državnom tužilaštvu, sa molbom za preuzimanje krivičnog gonjenja.

U akciji zapljene tereta sa drogom u njemačkoj luci Hamburg učestvovala je crnogorska policija zajedno sa kolegama iz američke agencije DEA, Velike Britanije, Portugalije, Španije, Njemačke i Holandije.

Droga na teretni brod „Budva“ ukrcana je u brazilskoj luci Santos, zajedno sa rasutim šećerom koji je crnogorski brod prevezao do luke Kazablanka.

Šećer je iskrcan u Maroku, a na brodu je ostalo skriveno pola tone droge, koju je u Hamburgu zaplijenila njemačka policija. „Budvu“ je još tokom njenog prolaska kroz holandske teritorijalne vode presrela pomorska policija te države i brod pratila do njemačkih voda. Droga, čija je vrijednost tada procijenjena na oko 50 miliona eura, pronađena je u mašini broda.

U vodootpornim vrećama pronađeno je ukupno 509 kilograma kokaina, a pored su se nalazili konopi, plutače i GPS predajnik, što upućuje na zaključak da je droga trebalo da bude izbačena u more prije dolaska u hamburšku luku.

Pripadnici ove grupe bi zahvaljujući GPS signalu pronašli tovar i utovarili u manje čamce. Suđenje se nastavlja 10. novembra.