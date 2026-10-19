Vijeće Vrhovnog suda produžilo je za još tri mjeseca pritvor Dušku (59) i Dragoslavu (57) Ivanoviću, osumnjičenima za ubistvo Mija Adrovića (53) u Baru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rješenje su donijeli odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 13. oktobra za produženje pritvora, pišu Vijesti.

Dvojici Ivanovića pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo u saizvršilaštvu.

"Prema naredbi o sprovođenju istrage Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, D. I. i D. I. se sumnjiče da su 24. jula 2026. godine, oko 10 časova, ispred porodične kuće oštećenog M. A., u Ulici Petra Vojvodića u Baru, zajedno i po prethodnom dogovoru, sa umišljajem lišili života oštećenog, na način što su nakon verbalne rasprave zbog oštećenja na vozilu, a potom i fizičkog sukoba, iz vatrenog oružja ispalili više hitaca u njegovom pravcu. Oštećeni je zadobio teške tjelesne povrede od kojih je preminuo na licu mjesta", podsjeća Vrhovni sud u saopštenju.

Taj sud je ocijenio da kod obojice okrivljenih postoji opasnost od bjekstva ukoliko bi se našli na slobodi. Prilikom takve ocjene, dodaju, sud je imao u vidu težinu krivičnog djela za koje su osnovano sumnjivi i visinu zakonom propisane kazne, kao i okolnost da su nakon događaja napustili lice mjesta, nakon čega su ih zaustavili policijski službenici u Baru.

"Sud je pri tome posebno cijenio njihovu raniju osuđivanost, imajući u vidu da je jedan od okrivljenih ranije osuđivan, između ostalog, zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, a drugi i zbog krivičnog djela ubistvo."

Vrhovni sud je zaključio da navedene okolnosti opravdavaju produženje pritvora po oba pritvorska osnova i da se nesmetano vođenje krivičnog postupka ne može obezbijediti blažom mjerom.

Pritvor okrivljenima prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 27. jula, a potom produžen rješenjem vijeća tog suda od 24. avgusta, pa im, po novom rješenju, može trajati najduže do 24. januara 2027. godine, prenose Vijesti.