Presudom su tuženi obavezani da Prijestonici solidarno isplate 10.000 eura na ime naknade nematerijalne štete, troškove postupka, kao i da uklone sporni video-spot sa platforme YouTube i trajno se uzdrže od njegovog ponovnog objavljivanja na internetu i putem medija.

Izvor: YouTube/LAZAROV

Osnovni sud u Cetinju donio je prvostepenu presudu kojom je usvojio tužbeni zahtjev Prijestonice Cetinje protiv Miroljuba Petrovića i Udruženja „Pleme Kuči“ iz Srbije, zbog povrede prava na ugled i identitet Prijestonice, nastale objavljivanjem video-spota “Srce Srbije”, saopštili su iz Prijestonice Cetinje.

Kako navode, presudom su tuženi obavezani da Prijestonici solidarno isplate 10.000 eura na ime naknade nematerijalne štete, troškove postupka, kao i da uklone sporni video-spot sa platforme YouTube i trajno se uzdrže od njegovog ponovnog objavljivanja na internetu i putem medija.

“Sud je, u obrazloženju presude, između ostalog, utvrdio da su prepoznatljiva kulturno-istorijska obilježja Cetinja korišćena i predstavljena u kontekstu kojim su povrijeđeni ugled i identitet Prijestonice kao istorijskog i kulturnog centra Crne Gore. Prijestonicu Cetinje u ovom postupku zastupao je advokat Vido Đakonović sa Cetinja”, zaključuje se u saopštenju.