Martin Janković je odlukom Apelacionog suda Crne Gore pravosnažno osuđen za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslije Stefana Jankovića i još jednom Baraninu Martinu Jankoviću, pripadniku škaljarskog klana, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) od Višeg suda u Podgorici zahtjevom traži da se trajno oduzme njegova imovina.

Martin Janković je odlukom Apelacionog suda Crne Gore pravosnažno osuđen za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci.

SDT zahtjevom traži da sud od osuđenog trajno oduzme kuću u mjestu Dobra voda, koja nije evidentirana u katastru nepokretnosti, a čija je procijenjena vrijednost 505.253,43 eura, i u formalnom vlasništvu drugog lica, a stvarnom vlasništvu osuđenog.

"Ručni sat marke 'Audemars Piguet', vrijednosti 73.000 eura, u svojini osuđenog i blindirano putničko vozilo 'Audi A6', 2.4, u formalnom vlasništvu drugog lica, a stvarnom vlasništvu osuđenog", piše u saopštenju SDT-a

Zahtjev za trajno oduzimanje sadrži i dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću.