Prema navodima tužilaštva, G.N. je 14. oktobra u naselju Ratac u Baru izazvao saobraćajnu nezgodu, nakon čega je fizički napao policijske službenike koji su obavljali službene dužnosti.

Izvor: Uprava policije

Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje G.N. zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, G.N. je 14. oktobra u naselju Ratac u Baru izazvao saobraćajnu nezgodu, nakon čega je fizički napao policijske službenike koji su obavljali službene dužnosti.