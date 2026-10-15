Službenici beranske policije pronašli su 15 lovačkih patrona u vozilu bez registarskih oznaka, dok se jedan od osumnjičenih tereti i za nezakonit lov na lisicu na području prevoja Dolovi.

Izvor: Uprava policije

Kako je saopšteno iz Uprave policije, policijski službenici su 11. oktobra u mjestu Krčevo, tokom kontrole zaustavili „Nissan Patrol“, kojim je upravljao P. B. (22) iz Berana. Pregledom vozila pronađeno je 15 lovačkih patrona nepoznate marke i kalibra.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio da municija bude upućena u Forenzički centar radi vještačenja. Nakon dobijanja rezultata, protiv P. B. biće podnijeta krivična prijava zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

U nastavku policijskih aktivnosti identifikovani su i pronađeni F. L. (20), M. L. (38) i T. L. (48), takođe iz Berana. Od T. L. policija je privremeno oduzela lovačku pušku „Baikal“, model MP-155, kalibra 12, kao i oružni list.

Prema sumnjama policije, F. L., M. L. i P. B. boravili su 11. oktobra na području prevoja Dolovi, gdje su sa sobom imali navedeno oružje. Sumnja se da je F. L. oko podneva upotrijebio pušku i odstrijelio lisicu, nakon čega se sa P. B. fotografisao pored odstrijeljene životinje, držeći pušku na ramenu.

O slučaju je obaviješten nadležni državni tužilac, koji se izjasnio da u radnjama F. L. postoje elementi krivičnih djela nezakonit lov i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Naloženo je da protiv njega bude podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio navedena djela.

Iz Uprave policije najavili su da će nastaviti aktivnosti na otkrivanju i dokumentovanju nezakonitog lova, oduzimanju oružja koje se koristi u takvim slučajevima i procesuiranju odgovornih osoba.