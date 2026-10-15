Lakoviću je izrečena i zabrana prilaska Jovanović na udaljenosti manjoj od 100 metara, u trajanju od pet godina

Izvor: Uprava policije

Podgorički Osnovni sud osudio je Andriju Lakovića na deset mjeseci zatvora zbog prijetnji upućenih novinarki „Vijesti“ Jeleni Jovanović putem SMS poruke, poslate sredinom septembra prošle godine sa broja iz Bosne i Hercegovine.

Presudu je u prvom stepenu donio sudija Goran Đuković, a odbrana ima pravo žalbe. Lakoviću je izrečena i zabrana prilaska Jovanović na udaljenosti manjoj od 100 metara, u trajanju od pet godina.

Prema navodima Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici, Laković je 13. septembra 2025. godine telefonskom porukom prijetio novinarki i na taj način ugrozio njenu sigurnost. Jovanović je istog dana događaj prijavila policiji, prenose Vijesti.

Laković je uhapšen u martu ove godine, nakon što su policija i tužilaštvo saopštili da su tokom istrage prikupili podatke na osnovu kojih su ga identifikovali kao osumnjičenog. Tokom postupka negirao je da je počinio krivično djelo.

Na ranijem ročištu naveo je da prilikom pretresa njegovog stana nijesu pronađeni telefon „Nokia 105“, dvije SIM kartice, račun o kupovini uređaja niti njegova kutija. Tvrdio je i da mu nijesu predočeni materijalni dokazi koji bi ga povezali sa optužbama.

Odbrana je osporavala zapisnike o pretresu stana, potvrde o privremeno oduzetim predmetima, kao i podatke o IMEI brojevima, ukazujući na navodne nepravilnosti u dokumentaciji.

Laković je pred sudom kazao i da nije imao razlog da prijeti Jovanović, ističući da nije posjedovao njen broj telefona i da sa njom godinama nije komunicirao.

Jovanović je 13. septembra 2025. godine primila poruku u kojoj se, između ostalog, navodi:

„... Tebi obezbjeđenje plaća država, a moje plaćam ja. Zato razmisli ko je bezbjedniji ja ili ti, strah me da se ne razočaraš, a vidim da oćeš. Zato u bilo koju sledeću emisiju, ili tvojim špijanjima, pomeni još jednom firmu * i sledeći put ćeš ti bit’ na gubitku, a ne moja firma. Pa nek košta što košta“.

Poruka je poslata sa broja koji pripada telefonskom broju iz Bosne i Hercegovine.

Vještak digitalne struke Balša Savić utvrdio je da je poruka koju je novinarka prijavila poslata sa broja iz Bosne i Hercegovine. Ipak, ranije je pojasnio da podaci telekomunikacionih operatera mogu sadržati informacije o ostvarenom saobraćaju i komunikacionim događajima, ali ne i sadržaj razmijenjenih SMS poruka.

„Vijesti“ su ranije objavile da je Savić, na osnovu dostavljene dokumentacije, zaključio da nije moguće pouzdano utvrditi da li je 13. septembra 2025. godine u 18.34 časova sa telefona „Nokia 105“, koristeći jedan od dva broja iz Bosne i Hercegovine, na broj koji je koristila Jovanović poslata poruka čiji je sadržaj naveden u sudskoj naredbi.

U naredbi je citirana poruka u kojoj se novinarki, između ostalog, poručuje da razmisli „ko je bezbjedniji“. U njoj se pominju i njeno policijsko obezbjeđenje, kompanija „Bemax“ i upozorenje da će ona „sljedeći put“ biti „na gubitku“.

Savić je angažovan nakon što je prethodno imenovani vještak Nikola Cmiljanić zatražio izuzeće iz predmeta zbog porodičnih veza sa okrivljenim.

Jelena Jovanović godinama je izložena prijetnjama zbog svog istraživačkog rada o organizovanom kriminalu, korupciji i spornim poslovima u Crnoj Gori. Zbog procjene bezbjednosnih službi da joj je život ugrožen, već duže vrijeme ima policijsko obezbjeđenje.