Pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su Z. P. i M. B. izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok je P. V. osnovano sumnjiv i za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva od 8. oktobra 2026. za produženje pritvora protiv okrivljenih Z. P., P. V. i M. B., produžilo je pritvor za još tri mjeseca.

Prema ovom rješenju, pritvor Z. P. može trajati najduže do 19. januara, P. V. do 22. januara a M. B. do 20. januara 2027. godine, saopštili su iz Vrhovnog suda.

Pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su Z. P. i M. B. izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok je P. V. osnovano sumnjiv i za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

"Prema naredbi o sprovođenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva, tokom 2020. godine u Crnoj Gori je formirana kriminalna organizacija čiji je organizator, kako se sumnja, bio sada pokojni A. K. Organizacija je djelovala na teritoriji Crne Gore, Albanije i Grčke, a njen cilj bio je izvršenje teških ubistava radi sticanja nezakonite dobiti i moći", naveli su.

Kako se navodi u naredbi, Z. P. je, kao pripadnik kriminalne organizacije, imao zadatak da prati pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, prikuplja informacije o njihovom izlasku iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, dostavlja podatke o lokacijama objekata koje koriste i obezbjeđuje municiju za potrebe drugih pripadnika organizacije.

"M. B. se sumnjiči da je, kao pripadnik iste kriminalne organizacije, nabavljao vatreno oružje i municiju, dostavljao kriptovane telefone drugim članovima i postupao po njihovim uputstvima. P. V. se, kao pripadnik kriminalne organizacije, sumnjiči da je pružao logističku podršku izvršiocima krivičnih djela, obezbjeđivao oružje, kriptovane telefone i stanove za skrivanje pripadnika organizacije, kao i novac za njihov zakup", stoji u saopštenju.

Pritvor P. V. produžen je i zbog posebno teških okolnosti izvršenja krivičnog djela, imajući u vidu da je, prema osnovanoj sumnji, ubistvo izvršeno na javnom mjestu i da je za posljedicu imalo smrt oštećenog.

Vrhovni sud je ocijenio da kod sva tri okrivljena postoji opasnost od bjekstva ukoliko bi se našli na slobodi.

Kod Z. P. i P. V. sud je našao da postoji i opasnost od ponavljanja krivičnog djela.

"Pritvor P. V. produžen je i zbog posebne težine krivičnog djela teško ubistvo u saizvršilaštvu, imajući u vidu način njegovog izvršenja na javnom mjestu kao i da je za posljedicu imalo smrt oštećenog", dodaje se.

Pritvor okrivljenima prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 22. jula 2026. godine, a potom produžen rješenjem vijeća tog suda od 17. avgusta 2026. godine.