Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević uhapšen je preksinoć na Graničnom prelazu Božaj zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj.

Izvor: MINA

Predsjednik Sindikata Uprave policije (UP) Mladen Šuškavčević, predsjednik Sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dragoljub Milović, bivši predsjednik sindikalne organizacije Policijske akademije Žarko Mrdović i nekadašnji predsjednik Sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Danilo Radunović, danas su pušteni da se brane sa slobode, prenosi "Pobjeda".

Odluka je donesena nakon saslušanja u Osnovnom sudu u Podgorici.

Predsjednik Sindikata Uprave policije (UP) Mladen Šuškavčević uhapšen je preksinoć na Graničnom prelazu Božaj zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj.

Njemu je na teret stavljeno isto krivično djelo kao i predsjedniku Sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i nekadašnjem predsjedniku Sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Danilu Radunoviću koji su uhapšeni dan ranije.

Sumnja se da je Sindikat bezbjednosti institucija oštetilo državni budžet za milion i 875.000 eura, poručio je danas direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

On je, na današnjoj pres konferenciji, kazao da se najmanje dvije godine vodila tužilačko-policijska akcija koja je rezultirala hapšenjem četiri predsjednika Sidnikata za koje se osnovano sumnja da su zloupotrijebili službeni položaj.