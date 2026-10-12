Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević uhapšen je preksinoć na Graničnom prelazu Božaj zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj.
Predsjednik Sindikata Uprave policije (UP) Mladen Šuškavčević, predsjednik Sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dragoljub Milović, bivši predsjednik sindikalne organizacije Policijske akademije Žarko Mrdović i nekadašnji predsjednik Sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Danilo Radunović, danas su pušteni da se brane sa slobode, prenosi "Pobjeda".
Odluka je donesena nakon saslušanja u Osnovnom sudu u Podgorici.
Predsjednik Sindikata Uprave policije (UP) Mladen Šuškavčević uhapšen je preksinoć na Graničnom prelazu Božaj zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj.
Njemu je na teret stavljeno isto krivično djelo kao i predsjedniku Sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i nekadašnjem predsjedniku Sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Danilu Radunoviću koji su uhapšeni dan ranije.
Sumnja se da je Sindikat bezbjednosti institucija oštetilo državni budžet za milion i 875.000 eura, poručio je danas direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.
On je, na današnjoj pres konferenciji, kazao da se najmanje dvije godine vodila tužilačko-policijska akcija koja je rezultirala hapšenjem četiri predsjednika Sidnikata za koje se osnovano sumnja da su zloupotrijebili službeni položaj.