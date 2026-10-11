Policija je lišila slobode šest lica bliskih jednoj kriminalnoj grupi zbog sumnje da su se u tuči nasilnički ponašala prema dva lica koja su zadobila povrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je u Nikšiću uhapsila šest osoba bliskih jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi (OKG), zbog sumnje da su učestvovale u tuči ispred jednog noćnog kluba, tokom koje su povrijeđene dvije osobe.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviještena je 11. oktobra, oko tri sata nakon ponoći, da je ispred noćnog kluba došlo do svađe, a potom i tuče između više osoba.

“Policijski službenici su po dolasku na lice mjesta zatekli i u službene prostorije doveli sedam osoba: R. N. (18), N. P. (30), operativno interesantno lice A. M. (41) i I. S. (21) iz Nikšića, dva maloljetnika stara 17 godina iz Nikšića, kao i M.S. (34) sa Cetinja. Ispred lokala zatečeni su i L.R. i V.N., koji su imali vidne povrede i prevezeni su u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći. L.R. je zadobio lake tjelesne povrede, dok je V. N. zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma kostiju lica”, saopšteno je iz policije.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je, nakon uvida u spise predmeta, naložio hapšenje šest osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela teška tjelesna povreda i nasilničko ponašanje.

Prema navodima policije, N. P. se sumnjiči za tešku tjelesnu povredu u sticaju sa nasilničkim ponašanjem, dok se M. S., R. N., I. S. i dvojica sedamnaestogodišnjaka sumnjiče za nasilničko ponašanje.

Šest osumnjičenih biće, uz krivičnu prijavu, privedeno nadležnom državnom tužiocu u zakonskom roku.

Iz Uprave policije navode da su svi uhapšeni bliski jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi, dok su N. P., R. N. i jedan od maloljetnika, prema policijskim evidencijama, povratnici u vršenju krivičnih djela.