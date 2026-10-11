Prema saznanjima „Vijesti“, akcija u okviru koje su privedene četiri dugogodišnje sindikalne vođe započela je prije dvije godine.

Izvor: Uprava Policije CG

Predsjednik Sindikata Uprave policije (UP) Mladen Šuškavčević uhapšen je sinoć u nastavku akcije usmjerene na otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti u radu sindikalnih organizacija u bezbjednosnom sektoru, prenose „Vijesti“.

Njegovo privođenje uslijedilo je nakon hapšenja predsjednika Sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dragoljuba Milovića, bivšeg čelnika sindikalne organizacije Policijske akademije Žarka Mrdovića i nekadašnjeg predsjednika Sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Danila Radunovića.

Sva četvorica i dalje su članovi Sindikata bezbjednosnih institucija.

Prema saznanjima „Vijesti“, akcija u okviru koje su privedene četiri dugogodišnje sindikalne vođe započela je prije dvije godine.

Iz Uprave policije do sada nije bilo zvaničnog saopštenja povodom hapšenja četvorice sindikalnih predstavnika.