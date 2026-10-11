Vatrogasne ekipe uspjele su da lokalizuju požar, ali su i dalje na terenu i dežuraju

Izvor: MONDO/Ksenija Milović

Veliki hangar za skladištenje glisera zapalio se jutros na Jazu, u blizini Budve. Vatrogasne ekipe uspjele su da lokalizuju požar, ali su i dalje na terenu i dežuraju.

Komandir operativne smjene Službe zaštite i spašavanja Budva, Ilija Bogetić, kazao je za „Vijesti“ da je dojava o požaru stigla oko šest sati, nakon čega su sve raspoložive ekipe upućene na lice mjesta.

Prema riječima očevidaca, požar je navodno izazvao udar groma, ali će okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja vatre biti utvrđene nakon sprovedenih provjera.

U požaru je pričinjena velika materijalna šteta, a policija obavlja uviđaj.