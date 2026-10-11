Tijelo je locirano ispod Nikšićkog mosta, a njegovo izvlačenje je u toku

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Služba zaštite i spašavanja Podgorice pronašla je tijelo muškarca koji je sinoć skočio u rijeku Moraču, prenosi „Dan“.

Tijelo je locirano ispod Nikšićkog mosta, a njegovo izvlačenje je u toku. Na terenu je šest vatrogasaca sa tri vozila, koji su čamcima uspjeli da priđu mjestu na kojem se nalazi nastradali muškarac.

„Tijelo nastradalog muškarca locirano je ispod Nikšićkog mosta. Naši operativci su čamcima stigli do tijela. Izvlačenje je u toku. Šiblje dodatno otežava pristup tijelu“, kazao je za „Dan“ Marko Radulović, rukovodilac operativnih jedinica Službe zaštite i spašavanja Podgorice.