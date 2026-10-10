Oduzet Land Rover ,koji potražuje Interpol Italije, na Debelom brijegu državljanki Azerbejdžana.
Granična policija je na Graničnom prelazu Debeli brijeg kontrolisala marke Land Rover kojim je upravljala N.H. iz Azerbejdžana, objavila je Uprava policije (UP) na društvenoj mreži X.
“Pregledom su utvrđena nepoklapanja u pogledu broja šasije, a daljim provjerama potvrđeno je da vozilo potražuje Interpol iz Italije, nakon čega je isto oduzeto”, naveli su iz policije.
Granična @PolicijaCG u HN je na GP Debeli brijeg kontrolisala marke Land Rover kojim je upravljala N. H. iz . Pregledom su utvrđena nepoklapanja u pogledu broja šasije, a daljim provjerama potvrđeno je da vozilo potražuje NCB Interpola , nakon čega je isto oduzeto. https://t.co/Q0hwpvRT1Y— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)October 10, 2026