Oduzet Land Rover ,koji potražuje Interpol Italije, na Debelom brijegu državljanki Azerbejdžana.

Izvor: X/Uprava policije Crne Gore

Granična policija je na Graničnom prelazu Debeli brijeg kontrolisala marke Land Rover kojim je upravljala N.H. iz Azerbejdžana, objavila je Uprava policije (UP) na društvenoj mreži X.

“Pregledom su utvrđena nepoklapanja u pogledu broja šasije, a daljim provjerama potvrđeno je da vozilo potražuje Interpol iz Italije, nakon čega je isto oduzeto”, naveli su iz policije.