Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv S.F, B.G, G.B, E.A, B.V, P.P, P.K, N.S, E.B. i V.V. zbog sumnje da su učestvovali u međunarodnom krijumčarenju kokaina i konoplje, kriminalnom udruživanju, dok se G.B. i B.V. terete i za otmicu i prinudu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine, djelujući na teritoriji Crne Gore i više stranih država, učestvovali u neovlašćenoj nabavci, prodaji i prenosu kokaina i konoplje, pri čemu su korišćeni međunarodni transportni pravci, firme „S.“ d.o.o. Podgorica, „GWC“ GmbH, „TS“ d.o.o. Podgorica, kao i elektronska komunikacija putem aplikacija za razmjenu šifrovanih poruka, radi međusobne komunikacije i koordinacije aktivnosti”, navodi se u saopštenju.

Naime, kako su kazali iz VDT-a, okrivljeni su, zajedno sa drugim, za sada neidentifikovanim osobama, učestvovali u organizovanju međunarodnog transporta velikih količina opojnih droga, koristeći privredna društva i međunarodne robne tokove za prikrivanje nezakonitih aktivnosti.

Iz VDT-a su istakli da su ove aktivnosti obuhvatale organizovanje transporta kokaina iz Bolivije, preko Čilea, prema Njemačkoj, konoplje iz Tajlanda u Njemačku, kao i kokaina iz Kostarike, preko Belgije, prema Njemačkoj.

“Radnje koje se okrivljenima stavljaju na teret odnosile su se na pošiljke koje su sadržale 430 džakova sojinog brašna pomiješanog sa kokainom, ukupne mase 21,6 tona, čiji je dalji transport spriječen na teritoriji Bolivije, zatim 99,966 kilograma konoplje, otkrivene na aerodromu u Frankfurtu, kao i 68,78 kilograma kokaina, koji je bio sakriven u pošiljci ananasa i otkriven u luci Antverpen u Belgiji”, dodaje se u saopštenju.

U okviru postupka sprovođene su i posebne dokazne radnje uz angažovanje prikrivenih isljednika, po naredbama Višeg suda u Podgorici i odlukama nadležnog suda u Darmštatu, u Njemačkoj.

“Optužnicom se okrivljenom S.F. stavlja na teret i da je, koristeći kontakte u Crnoj Gori i Njemačkoj, posredovao u neovlašćenom prometu opojnih droga, dok se više okrivljenih tereti za djelovanje u okviru kriminalnog udruženja organizovanog na teritoriji Podgorice i Tuzi”, navode iz VDT-a.

Prema navodima optužnice, udruženje je bilo usmjereno na nabavku konoplje iz Albanije, njeno nezakonito unošenje u Crnu Goru, kao i nabavku, posredovanje i prodaju kokaina.

“Takođe, okrivljenima G.B. i B.V. stavlja se na teret da su, kao saizvršioci, izvršili krivična djela protivpravno lišenje slobode i prinuda, na štetu dvije osobe, u događaju od 18. marta”, navodi se u saopštenju.

Kako su zaključili, podizanje predmetne optužnice rezultat je opsežnog postupanja Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u predmetu od posebnog značaja, imajući u vidu složenost radnji obuhvaćenih optužnicom, njihov izražen međunarodni karakter, značajne količine opojnih droga, kao i povezanost aktivnosti koje se okrivljenima stavljaju na teret sa teritorijama više država.