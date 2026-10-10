Hertner je pao sa visine od oko 70 metara, dok je njegova supruga ostala zaglavljena u kropi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skoro deset mjeseci od nesreće na Savinom kuku u kojoj je stradao njemački fudbaler Sebastijan Hertner, čekala se reakcija tužilaštva. Iz ODT Pljevlja saopštili su nam da vode postupak protiv jednog pravnog i dva fizička lica.

Iz ODT Pljevlja za Portal RTCG potvrđeno je da se postupak vodi zbog krivičnog djela teška djela protiv opšte sigurnosti, u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti.

„Obavještavamo Vas da je pred ovim tužilaštvom u toku postupak protiv jednog pravnog lica i dva fizička lica zbog krivičnog djela – teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti. U ovom trenutku ne možemo saopštiti više detalja o tom slučaju, jer je postupak u toku, a prijevremeno iznošenje informacija koje su predmet Vašeg interesovanja moglo bi da ugrozi tok i interes postupka“, saopštili su iz ODT Pljevlja.

Hertner je stradao 20. decembra prošle godine nakon što je ispao iz korpe na žičari broj dva. Do nesreće je došlo prilikom proklizavanja korpe u kojoj je tridesetčetvorogodišnji fudbaler bio sa svojom suprugom koja je od posljedica sudara dvije korpe teško povrijeđena.

Hertner je pao sa visine od oko 70 metara, dok je njegova supruga ostala zaglavljena u kropi.

Spasioci su iste večeri evakuisali nju, kao i još troje turista koji su satima čekali završetak kompleksne akcije spašavanja na nepristupačnom dijelu žičare.

Nakon tragedije, Tužilaštvo je naložilo niz vještačenja kako bi bilo utvrđeno šta je dovelo do nesreće i da li je bilo propusta koji bi mogli predstavljati osnov za krivičnu odgovornost.

Direktor Turističkog centra „Durmitor“ Marinko Purić podnio je ostavku neposredno nakon tragedije.

On je tada saopštio da je žičara na kojoj se dogodila nesreća posjedovala svu neophodnu tehničku i zakonsku dokumentaciju za rad.

„Prije početka zimske sezone odrađene su sve redovne kontrole i pregledi, u skladu sa važećim propisima i standardima bezbjednosti“, kazao je Purić dan nakon nesreće.

Skijalištem Savin kuk upravlja Turistički centar „Durmitor“, čiji je stoprocentni vlasnik Razvojna banka Crne Gore.

Pojedini mediji prethodnih mjeseci objavili su da porodica stradalog Hertnera namjerava da od Crne Gore traži višemilionsku odštetu.

Međutim, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović kazala je za Portal RTCG da toj instituciji, do odgovora na naš upit, nije bila dostavljena niti uručena tužba porodice Hertner protiv države Crne Gore radi naknade štete.

„Samim tim u ovom trenutku nemamo saznanja o eventualno pokrenutom parničnom postupku, niti raspolažemo tužbenim zahtjevom ili drugom dokumentacijom na osnovu koje bi bilo moguće izjasniti se o osnovanosti ili visini eventualno postavljenog tužbenog zahtjeva“, kazala je Ćirović.

Ona je dodala da će Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ukoliko tužba bude dostavljena na odgovor, u okviru zakonskih ovlašćenja preduzeti odgovarajuće procesne radnje i zauzeti stav u pogledu svih navoda iz iste, uključujući i osnov i visinu eventualnog potraživanja.