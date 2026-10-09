Osim Baćovića i Kurine, optužnicom su obuhvaćeni Igor Vujošević, Miloš Lalević, Damir Frljučkić i Vjekoslav Lambulić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Početak suđenja Nikšićaninu Radomiru Baćoviću i ostalim pripadnicima njegove kriminalne organizacije, koji se terete za međunarodni šverc droge, odložen je danas u Višem sudu u Podgorici za 17. novembar. Do tada bi vanraspravno vijeće trebalo da odluči o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da se Baćoviću i Alenu Kurini, koji su u bjekstvu, sudi u odsustvu, prenosi Pobjeda.

Osim Baćovića i Kurine, optužnicom su obuhvaćeni Igor Vujošević, Miloš Lalević, Damir Frljučkić i Vjekoslav Lambulić.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić danas je predložio da se Baćoviću i Kurini sudi u odsustvu, imajući u vidu da se ostali optuženi u ovom predmetu nalaze u pritvoru.

Prema navodima optužnice SDT-a, koja je prošla sudsku kontrolu 13. marta ove godine, Baćović je osumnjičen da je 2015. organizovao kriminalnu grupu čije su aktivnosti, osim šverca droge, prema navodima zasnovanim na objavljenim SKY komunikacijama, uključivale pranje novca, planiranje ubistava i praćenje pripadnika suprotstavljenog kavačkog klana.

Tužilaštvo sumnja da su pripadnici ove grupe u tri navrata, od 23. septembra do 22. decembra 2020. godine, nabavljali marihuanu u Albaniji radi dalje prodaje. Drogu su, kako se navodi u optužnici, unosili u Crnu Goru, potom je transportovali kroz zemlju u Bosnu i Hercegovinu, odakle je preko Hrvatske trebalo da bude dopremljena do kupaca u Mađarskoj.

Baćović se u medijskim izvještajima još od devedesetih godina dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom. Srpski mediji su ranije objavili da je, nakon ubistva Jovana Vukotića, navodno zajedno sa Lukom Bojovićem iz Beograda preuzeo rukovođenje škaljarskim kriminalnim klanom, piše Pobjeda.

Nedugo nakon potvrđivanja ove optužnice, Baćović je u maju ove godine obuhvaćen i novom istragom SDT-a, u kojoj se tereti za umiješanost u šverc gotovo dvije tone kokaina.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva saopšteno je da je donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv Baćovića, Ivana Đonovića, Milana Tišme, Leona Drešaja, Kristijana Drešaja, Viktora Drešaja i Vjekoslava Lambulića zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Prema tvrdnjama tužilaštva, ova kriminalna organizacija je tokom 2020. godine učestvovala u transportu ukupno 1.890 kilograma kokaina iz Južne Amerike prema Evropi i Australiji.