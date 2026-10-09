Odlukom Apelacionog suda presuda Višeg suda u Bijelom Polju postala je pravnosnažna.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženog S.S. i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju K. br. 7/26 od 28. aprila 2026. godine. Tom presudom S.S. je proglašen krivim za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i osuđen na devet godina i jedan mjesec zatvora, prenosi Dan.

Odlukom Apelacionog suda presuda Višeg suda u Bijelom Polju postala je pravnosnažna.

"Razmatrajući žalbe branilaca, Apelacioni sud je utvrdio da tokom donošenja prvostepene presude, kao ni u samoj presudi, nije bilo bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Sud je ocijenio da su odlučne činjenice pravilno utvrđene, a izvedeni dokazi valjano cijenjeni, te da žalbeni navodi nisu doveli u pitanje pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja niti ukazali na povredu Krivičnog zakonika na štetu optuženog" navodi se u saopštenju.

Apelacioni sud nije prihvatio ni tvrdnje odbrane da zapisnici o saslušanju optuženog i svjedoka predstavljaju pravno nevaljane dokaze. Prema ocjeni tog suda, saslušanja su sprovedena u skladu sa pravilima propisanim Zakonikom o krivičnom postupku.

"Sud je zauzeo stav da se ni potvrda o privremeno oduzetim predmetima, kao ni službena zabilješka Uprave policije, ne mogu smatrati pravno nevaljanim dokazima, budući da su navedene radnje preduzete na osnovu ovlašćenja iz člana 85 stav 9 i člana 257 Zakonika o krivičnom postupku "saopšteno je iz Apelacionog suda.

U obrazloženju odluke navedeno je i da optuženom nije povrijeđeno pravo na odbranu zagarantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Prvostepeni sud je, kako je ocijenio Apelacioni sud, na osnovu izvedenih dokaza utvrdio odlučne činjenice na koje su se odnosili predlozi odbrane za dopunu dokaznog postupka.

Takođe, prvostepena presuda sadrži jasno i potpuno obrazloženje činjenica koje je sud prihvatio kao dokazane, uz razloge za takvu ocjenu i posebno razmatranje vjerodostojnosti protivrječnih dokaza. Zbog toga je Apelacioni sud zaključio da su žalbeni navodi branioca u ovom dijelu neosnovani, piše Dan.

Kada je riječ o kazni, Apelacioni sud je potvrdio ocjenu prvostepenog suda da na strani optuženog nema olakšavajućih okolnosti, dok su kao otežavajuće uzeti u obzir njegov raniji život i višestruka osuđivanost, između ostalog i za isto krivično djelo.

"Prvostepeni sud je pravilno primijenio član 44 Krivičnog zakonika Crne Gore i izrekao kaznu srazmjernu stepenu krivice optuženog i težini izvršenog djela, ocjenjujući da će se njome ostvariti svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija " navodi se u obrazloženju.

Presuda Apelacionog suda Crne Gore Kž. br. 132/26 biće objavljena na internet stranici tog suda.