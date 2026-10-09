Zbog izbijanja požara dio zdravstvene ustanove ranije tokom dana je evakuisan.

Izvor: MONDO

Požar koji je danas izbio u Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u Podgorici ugašen je, potvrdio je za „Vijesti“ načelnik Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

Zbog izbijanja požara dio zdravstvene ustanove ranije tokom dana je evakuisan. Prema nezvaničnim informacijama „Vijesti“, pregledi u Poliklinici danas neće biti obavljani, dok se zaposleni i dalje nalaze ispred zgrade KCCG-a.

Na mjestu događaja ostale su ekipe Službe zaštite i spašavanja, kao i pripadnici Uprave policije koji obavljaju uviđaj.

Bojanović je ranije kazao da su na intervenciju upućena tri vatrogasna vozila sa deset vatrogasaca. Naknadno je stiglo još jedno vozilo sa dodatna dva pripadnika službe, kako bi pomogli u gašenju požara.

Direktor KCCG-a Saša Radović izjavio je da je dim na prvom spratu Poliklinike primijećen oko 8.45 časova. Kako je naveo, zaposleni su odmah započeli evakuaciju, a objekat je zatvoren.

Prema njegovim riječima, vatrogasci su na lice mjesta stigli za manje od deset minuta i utvrdili da je požar izbio u nižim spratovima, u dijelu gdje se nalazi rendgen.

Radović je istakao da, prema tada dostupnim informacijama, nije bilo ugroženih osoba niti povrijeđenih među zaposlenima i pacijentima koji su se nalazili u Poliklinici.

Zbog širenja dima kroz ventilacione prostore, KCCG je morao da izmjesti odjeljenje intenzivne njege. Takođe, privremeno je obustavljen elektivni program u operacionim salama.

Radović je ranije izrazio očekivanje da će izvori požara biti sanirani u narednih sat vremena, nakon čega bi uslijedila sanacija zahvaćenih prostora i postepeni povratak redovnom radu.

Odgovarajući na pitanje novinara o bezbjednosti u ustanovi, direktor KCCG-a kazao je da je situacija bezbjedna.

Kada je riječ o uzroku požara, Radović je naveo da će istraga utvrditi da li su do njega dovele neispravne električne instalacije ili neki drugi faktor.